От летней жары до заморозков: синоптик рассказала о погоде до конца весны

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По прогнозу заведующего отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазиры Мартазиновой, весна в Украине будет на несколько градусов теплее обычного с похолоданием в начале апреля.

По ее словам, с конца марта - начала апреля возможно переменное краткосрочное снижение температуры, также ожидаются заморозки.

Синоптик прогнозирует, что с 10 по 20 апреля температура будет подниматься выше нормы, до +28°, но в случае облачности температура может быть немного ниже – до +20-22°.

Мартазинова подчеркнула, что по всей стране в апреле показатель средней месячной температуры будет выше на 2 градуса, а в зависимости от региона температура будет от +9° до + 11°.

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Она сообщила, что в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом, при этом в начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

По словам синоптика, в мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны, передает Интерфакс-Украина.

Она добавила, что в апреле осадков будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

Напомним, ранее синоптик предупредила о новом похолодании в Украине.