"Настоящая весна": синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды

солнце / sunhome.ru

В понедельник, 18 марта, в Украине ожидается теплая погода, во вторник воздух прогреется до + 10 + 19 градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в Винницкой и Черновицкой областях ожидается до + 17 + 22 градусов.

По ее прогнозу, в восточных регионах страны температурные показатели буду в пределах от + 7 до + 11 градусов.

Синоптик подчеркнула, что в понедельник ожидается солнечная погода без осадков, небольшие дожди возможны на крайнем западе страны. В то же время в центральных и северных областях вероятен порывистый ветер.

Читайте такжеСкоро будет солнечно: синоптики обрадовали украинцев прогнозом на ближайшие дни

В Киеве 18 марта ожидается солнечная и сухая погода.

"В столице 18 марта предполагается около +18 градусов! А если солнце врежет мощнее, то и +20 может выскочит. Единственное - будет порывистый ветерок", - подчеркнула Диденко в Facebook.

Она добавила, что со вторника стоит ожидать перемены погоды – температура снизится, на Западе и Севере ожидаются дожди.

"Поэтому завтра повыгуливайте максимально все новые пальто, темные очки, серебряные кроссовки, туфли из кремовой замши, впустите в квартиру настоящую веселую весну", - добавила Диденко.

/ wetteronline

Напомним, ранее синоптик предупредила о новом похолодании в Украине.