"Грейтесь сегодня-завтра": синоптик рассказала, когда Украину накроет новое похолодание

Дожди вероятны в восточных областях и местами на юге / reneeannsmith.com

В субботу, 9 марта, в Украине сохранится теплая погода. Днем воздух прогреется до +9 +14 градусов, на юге Одесской области до +16 градусов.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, более свежая погода будет в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской, Сумской областей и на востоке Украины: днем +4 +9 градусов.

Она подчеркнула, что дожди вероятны в восточных областях и местами на юге. При этом в большинстве областей будет преобладать сухая, солнечная погода.

"В Киеве завтра, 9 марта, будет солнечно, умеренный ветерок, прохладная ночь и теплый, до +12 градусов, день", - написала синоптик в Facebook.

/ wetteronline.de

В то же время с 10 марта стоит ожидать дождей, а также постепенного снижения температуры воздуха, начиная с северных областей.

"Это похолодание перейдет на всю следующую неделю. Поэтому сегодня-завтра грейтесь, любуйтесь весенними облаками", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптик предупредил о весенних погодных сюрпризах.