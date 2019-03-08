Морозы возвращаются: синоптик предупредил о весенних погодных сюрпризах

Синоптик предупредил о весенних морозах / dpchas.com.ua

В Украине в пятницу, 8 марта, и на протяжении еще двух дней сохранится теплая погода, а с начала следующей недели синоптики прогнозируют похолодание.

По словам замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, сильных морозов ждать не стоит, однако возможны дожди и мокрый снег.

Как подчеркнул народный синоптик Леонид Горбань, похолодание придет с 10−12 марта, на следующей неделе ночью возможны небольшие морозы до −3…−4 градусов. Такие "качели" продолжатся до прихода метеорологической весны, пишут Факты.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 9 марта, должны уйти ночные заморозки, ночью столбики термометров покажут значения выше нуля. Днем особенно тепло будет в южных областях. Например, в Одессе воздух прогреется до 17 градусов. На большей части Украины без осадков, а вот на Прикарпатье, Полтавщине и в Луганской области ожидаются дожди.

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Как отмечается в материале, с 10 марта стабильно теплая погода сохранится в восточных областях, а на остальной территории немного похолодает. В среднем ожидается 8—13 градусов тепла. В северных и северо-восточных областях будет холоднее: в Черниговской — до 9 градусов тепла, в Сумской — не более восьми градусов выше нуля. Днем и ночью ожидаются дожди.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в Украине весна ожидается достаточно затяжной, в марте будет борьба между зимней погодой и весенней, правда, с 8 числа ожидается короткое существенное потепление.