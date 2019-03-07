"Придет похолодание": синоптик предупредила о резком изменении погоды

В Украине прогнозируют дождь и ветер / opogode.ua

С воскресенья, 10 марта, в Украине прогнозируется изменение погодных условий с похолоданием, дождями и сильным ветром.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, в пятницу, 8 марта, в Украине ожидается теплая погода, температура воздуха +8...+16 градусов. При этом осадки прогнозируются на западе и севере Украины, а на остальной территории будет светить солнце.

Синоптик подчеркнула, что 9 марта в Украине стоит ожидать от +9 до +14 градусов. При этом дожди сместятся на восток, а в большинстве областей будет преобладать сухая воздушная масса.

По ее прогнозу, 10 марта начнутся дожди, усилится западный ветер до штормовых порывов, температура воздуха в большинстве областей, кроме южной части, снизится до +3...+9 градусов.

Диденко прогнозирует, что в начале следующей недели температура воздуха в дневные часы составит 4-9 градусов тепла, а дожди будут чередоваться с прояснениями.

В Киеве 8 марта будет теплая погода, температура +12...+14 градусов, возможен небольшой дождь. 9 марта удержится теплая воздушная масса, а в понедельник, 10 марта, в столице пройдет небольшой дождь и похолодает до +6...+8 градусов.

В начале следующей недели в Киеве будет преобладать прохладная погода, добавила Диденко в блоге на opinionua.com.

"Грейтесь, подставляйте носы солнышку, потому что на следующей неделе так не будет. Придет похолодание!", - резюмировала синоптик в Facebook.

/ dwd.de

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в Украине весна ожидается достаточно затяжной, в марте будет борьба между зимней погодой и весенней, правда, с 8 числа ожидается короткое существенное потепление.