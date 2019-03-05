"Весна ворвется": синоптик порадовала прогнозом погоды на 8 марта

5 марта 2019, 12:23

В Украине ожидается похолодание перед существенным потеплением.

весна
Опубликован прогноз погоды на 8 марта

Среда, 6 марта, станет в Украине переходным днем к "теплому прыжку", сообщила синоптик Наталья Диденко.

В среду ожидается похолодание перед существенным потеплением, которое прогнозируется в Украине 7-8 марта, говорит она.

"Температура воздуха в течение завтрашнего дня снизится на севере Украины до + 1 + 6 градусов. На юге будет тепло, + 7 + 13 градусов. В большинстве областей Украины + 4 + 9 градусов, на Закарпатье до + 9 + 12 градусов", - пишет Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, дожди ожидаются в западных областях, влажная погода накроет север страны, там также возможен мокрый снег.

/ wetteronline.de

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Диденко предупредила, что уже 7 марта в Украине ожидается ветреная погода.

"В четверг потеплеет до + 10 + 15 градусов, только на Востоке и северо-востоке будет свежее, + 3 + 9 градусов. Идет замечательная солнечная погода, но с сильнющими порывами ветра", - отметила синоптик.

Вместе с тем 8 марта высокая температура воздуха охватит всю Украину, однако сильный ветер сохранится, прогнозирует синоптик.

Она добавила, что в Киеве 6 марта будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки, немного похолодает - в столице ожидается около 5 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в Украине весна ожидается достаточно затяжной, в марте будет борьба между зимней погодой и весенней, правда, с 8 числа ожидается короткое существенное потепление.

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