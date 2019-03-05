Синоптики пообещали украинцам дожди и долгожданное потепление: карта прогноза погоды

В Украине прогнозируют осадки / opogode.ua

В Украине на большей части территории страны во вторник, 5 марта, ожидаются дожди, днем воздух прогреется до +15 градусов.

По прогнозу Укргидрометцентра, на западе ожидаются осадки, днем температура воздуха составит 8-11 градусов выше нуля. На востоке страны также пройдут дожди, температура воздуха днем +7...+10 градусов.

В центре Украины прогнозируется сухая погода, дожди ожидаются только в Винницкой области, днем столбики термометров покажут 8-12 градусов тепла.

Синоптики подчеркнули, что в северных регионах страны ожидается дождливая погода, дневная температура воздуха в регионе 7-10 градусов тепла. На юге без осадков, температура воздуха днем 10-15 градусов тепла.

В Киеве в этот день пройдут дожди, температура воздуха днем 7-9 градусов тепла.

/ meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в Украине весна ожидается достаточно затяжной, в марте будет борьба между зимней погодой и весенней, правда, с 8 числа ожидается короткое существенное потепление.