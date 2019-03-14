Синоптик предупредила о новом похолодании в Украине: названы даты

В большинстве областей Украины 20-21 марта похолодает, предупредила синоптик / Facebook.com

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что во вторник, 19 марта, в западных областях Украины начнется очередное похолодание, а уже 20-21 числа похолодание охватит большинство областей страны.

В большинстве регионов 20-21 марта дневная температура воздуха снизится до +7…+12 градусов, только в южной части ожидается +10…+15, предупредила эксперт в блоге на Opinionua.

По ее данным, в нашей стране в субботу, 16 марта, задождит — атмосферный фронт обусловит осадки на значительной части территории.

"17, 18 и 19 марта погоду в большинстве областей будет определять антициклон, область высокого атмосферного давления, поэтому будет преобладать сухая воздушная масса, будет много Солнца...", — отметила синоптик. Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что 14 марта часть территории Украины накроет атмосферный фронт, который надвигается из Польши, связанный с северным циклоном Franz.