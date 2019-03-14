Синоптик предупредила о новом похолодании в Украине: названы даты

14 марта 2019, 10:20

В нашей стране скоро задождит, сообщила эксперт.

Синоптик предупредила, что в большинстве областей Украины 20-21 марта похолодает
В большинстве областей Украины 20-21 марта похолодает, предупредила синоптик / Facebook.com

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что во вторник, 19 марта, в западных областях Украины начнется очередное похолодание, а уже 20-21 числа похолодание охватит большинство областей страны.

В большинстве регионов 20-21 марта дневная температура воздуха снизится до +7…+12 градусов, только в южной части ожидается +10…+15, предупредила эксперт в блоге на Opinionua.

По ее данным, в нашей стране в субботу, 16 марта, задождит — атмосферный фронт обусловит осадки на значительной части территории.

"17, 18 и 19 марта погоду в большинстве областей будет определять антициклон, область высокого атмосферного давления, поэтому будет преобладать сухая воздушная масса, будет много Солнца...", — отметила синоптик.Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что 14 марта часть территории Украины накроет атмосферный фронт, который надвигается из Польши, связанный с северным циклоном Franz. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Украина погода похолодание Наталья Диденко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:02
"Вы себя плохо ведете": охранники Порошенко вырвали у журналиста плакат с вопросом президенту
10:55
Диетолог развенчала мифы о яблоках и зеленом чае Видео
10:51
Как будет выглядеть послание Путина через несколько лет мнение
10:41
Динамо - Челси: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы, прогнозы букмекеров
10:35
Девушка дня Instagram: итальянский тревел-блогер Джулия Калькатерра Фото
10:35
СМИ раскрыли планы Газпрома обойти директиву Евросоюза
10:20
Синоптик предупредила о новом похолодании в Украине: названы даты Видео
10:01
В России завели дело на Вятровича
09:50
Эксперт объяснил, как Украине догнать ЕС по уровню минималки Видео
09:35
Instagram и Facebook "легли" по всему миру
09:18
У Порошенко из последних сил пытаются поднять упавшую "гиднисть" мнение
09:10
Cможет ли Зеленский повторить успех Голобородько - The Washington Post
09:00
Генерал-разведчик оценил вероятность атаки России на Одессу
08:54
Простая классическая лазанья: пошаговый рецепт
08:33
Формула Штайнмайера: в Минске дали ход особому статусу Донбасса
08:25
Гриневич рассказала, как Венгрия "задабривает" учителей на Закарпатье Видео
08:05
Что значит для Украины очередной "высер" россиян о дружбе мнение
07:54
"Москалям сдали Украину": Порошенко преподал "урок" истории
07:32
Ученые рассказали, что нужно постоянно есть для хорошего секса
07:27
Голый король: Украина стремительно превращается в УССР 2.0 мнение
07:25
Билецкий рассказал о "космических" потерях украинской армии на Донбассе
06:57
Rzeczpospolita: О чем говорит успех Зеленского в Украине
06:39
Результат потрясет украинцев: астролог рассказал, чего ждать от выборов
06:17
В пиджаке на голое тело: Maruv взволновала сеть пикантным фото
05:56
Украину ожидают самые непредсказуемые выборы в истории – канадские СМИ
05:15
Мои года – мое богатство: в ПФУ объяснили, кто из украинцев останется без пенсии Видео
04:40
"Летело за самолетом": в Сети набирает популярность видео с "НЛО" Видео
04:03
Саакашвили рассказал, на что Порошенко готов был обменять Крым Видео
03:31
Скільки коштує та як скласти на 200 балів: все, що слід знати про пробне ЗНО 2019 Видео
02:54
В Мелитополе "лицо" Порошенко забросали яйцами, опубликованы фото
02:13
Победительница Евровидения Нетта Барзилай покрасовалась на подиуме в откровенном купальнике Видео
01:44
"Ты стал президентом на крови": в Луцке приготовили баннер для встречи Порошенко
01:28
Число Пи: что это и чем оно интересно Видео
01:13
"Стас, это смерть": запрещенный СБУ Пьеха пострадал из-за наркотиков
00:48
В Boeing отреагировали на отказ стран от их самолетов Видео
00:21
Бавария – Ливерпуль 1:3. Определились четвертьфиналисты в плей-офф Лиги чемпионов Видео
00:02
"Дождемся кризиса": Корчинский озвучил план развала России Видео
13 марта, среда
23:53
Крупнейший коррупционный скандал: ФБР задержало звезд Голливуда
23:25
Холодницкий отстранил прокурора САП из-за коррупции в оборонке Видео
23:22
В Киеве из-за угрозы взрыва эвакуировали дворец "Украина" - СМИ
22:58
Луценко пожаловался на ФСБ, перекрывшую контрабанду для оборонки Видео
22:55
В Киеве с 1 мая резко повысят тарифы на электроэнергию и тепло
22:22
Французский депутат рассказал о регулярных поездках в Крым
22:20
Британский парламент не поддержал выход из ЕС без соглашения
22:08
Покойного Кобзона обвинили в секс-домогательствах
21:28
"Я отец изнасилованного ребенка": Юрий Тимошенко озвучил тезисы своей программы
21:22
Кендалл Дженнер похвастала телом в откровенном купальнике: опубликовано фото
20:53
Долой систему: В Луцке парни клеили искусственный пенис на машину копов - опубликованы фото
20:51
На Байконуре украинские специалисты починили систему управления российского Союза-ФГ
20:13
Психологи назвали причины, по которым мужчина изменяют партнершам
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться