Стало известно, когда в Украине ожидается устойчивое потепление

В Украине устойчивое потепление будет после 25 марта, спрогнозировал народный синоптик / opogode.ua

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине после 25 марта будет устойчивое потепление.

С 21-23 марта в нашу страну придет новая волна похолодания, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседника, 14 марта — на день святой Евдокии, ночью прогнозируется -3...-4 градуса.

"…Евдокия у нас будет холодная, ждать ранней теплой весны не приходится", — отметил Горбань.

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 13 марта в Украине погода будет холодной, но в большинстве областей без осадков, а 16, 17 и 18 числа в Киеве потеплеет до +18 градусов.