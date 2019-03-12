Морозы вернулись: когда снова ждать +18 градусов

Какой будет погода в Украине / Facebook.com

Погода в Украине 13 марта будет холодной, но в большинстве областей без осадков.

Похолодание продлится до конца недели: на выходных, 16-17 марта, и в понедельник в Киеве потеплеет до +18 градусов. Однако затем украинцам стоит ждать очередную волну похолодания – уже с 20 марта.

"Теплая погода пока что ушла от нас, невероятный штормовой ветер, к счастью, понесся дальше, морозы, хоть и небольшие и ночные, но вернулись. В ближайшие дни, включая завтрашний, будет холодно в Украине", – написала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Читайте такжеУбойный март 2019: половину месяца украинцев ждут магнитные бури и колебанияТемпература 13 марта днем будет на уровне +4-9 градусов, а вот ночью ожидается от +1 градуса до +6 градусов. При этом на юге будет прохладнее – от -2 градусов до +3 градусов.

Погода в Киеве 13 марта будет солнечной, но холодной. Температура составит от -2 градусов до +4 градусов ночью и +5-7 градусов днем.

Ранее астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

Как сообщалось, в марте в Украине будут наблюдаться температурные качели, заявил народный синоптик Владимир Деркач. Весна ожидается достаточно затяжной.

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Также синоптик назвала самый теплый месяц весны 2019. В апреле и мае в Украине прогнозируется средняя температура в пределах нормы.