"В марте – январь": синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине

Какой будет погода в феврале и марте 2019 в Украине / 1zoom.ru

Погода в марте 2019 в Украине будет морозной. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла.

Такой прогноз погоды дал народный синоптик Леонид Горбань, пишет Обозреватель.

По его словам, первая декада месяца выдастся очень морозной: столбики термометров будут опускаться до -14 градусов. Затем будет небольшая передышка – и с 20-х чисел морозы начнут атаковать по новой, но преимущественно по ночам. Также в конце месяца прогнозируется снег.

Читайте такжеКоварный циклон: синоптики дали прогноз погоды до конца недели"В этом году: если в январе март, то в марте январь", – резюмировал Горбань.

Что касается погоды в феврале 2019 в Украине, то народный синоптик обещает лютые морозы до -30 градусов в середине месяца на севере страны. На остальной территории 8 февраля ожидается до -20-25 градусов. Холода пойдут на спад не раньше 12 февраля.

Также в феврале прогноз погоды обещает украинцам много снега.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на февраль 2019. Средняя температура февраля 2019 составит от -7 градусов до -1 градуса.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.