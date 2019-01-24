Новые морозы: синоптик рассказала, когда ждать арктических холодов

В Украине прогнозируют усиление морозов / dpchas.com.ua

В Украине в ближайшие дни погоду будет определять антициклон. При этом ожидается усиление морозов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, в ближайшие сутки антициклон принесет с собой снижение температуры.

"Он привлечет с собой дальних арктических родственников - будет усиление мороза. Ночью -8-15 градусов, днем -7-12 градусов. На юге днем все наоборот: 0 + 5 градусов. Контрасты у нас – ого! Снег будет идти преимущественно на Западе. В Киеве 25 января – холодяка. Ночью -10-13, днем -7-9 градусов. Гололедица! Без существенных осадков. Не забывайте о теплых носках", – подчеркнула она в Facebook.

/ Фейсбук Н.Диденко

/ Фейсбук Н.Диденко

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, обильные снегопады и метели ожидаются 24 января в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях. На остальной территории Украины установится более спокойная погода.

"Они будут небольшими, в виде снега, мокрого снега, а местами и дождя. Кроме того, ожидается улучшение температурного режима", — рассказывает синоптик Фактам.

Она добавила, что морозы ослабнут в северных и западных областях, в центральных и восточных областях — около нуля, а на юге страны температура воздуха местами поднимется до плюс семи.

"Так что в ближайшее время в Украину придет оттепель", — резюмировала Голеня.

Напомним, ранее синоптики рассказали, как закончится зима.