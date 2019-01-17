"Врежут морозы": синоптик предупредила о серьезном похолодании

Киевлян предупредили о похолодании / dpchas.com.ua

В Киеве 17 января и 18 января температура воздуха днем будет "мягкой и пушистой" от 0 до + 3 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В то же время она предупредила, что на Крещение в Украину придет похолодание.

"Ближе ко второй половине следующей недели, особенно 23, 24 и 25 января, в Киеве может врезать ночью до -15-20 градусов", - рассказала Диденко в Facebook.

/ Фейсбук Н.Диденко

Напомним, ранее синоптик сообщила, что вслед за оттепелью украинцев ждут лютые морозы.