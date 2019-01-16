Синоптики спрогнозировали погодные неприятности ряду областей Украины

В среду в западных областях Украины будет снег с дождем, спрогнозировали синоптики / 1zoom.ru

В среду, 16 января, днем в западных областях Украины ожидается снег с дождем, температура составит от -1 градуса до +4, на дорогах нашей страны местами будет гололедица.

В Украине в среду ветер преимущественно прогнозируется западный, 7-12 м/с, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"…ночью в восточных, Запорожской областях и в Крыму — снег, в Донецкой и Луганской области местами значительный снег, температура… днем 0-5 градусов мороза, в южной части до 3 градусов тепла", — отметили в Укргидрометцентре.

В среду в западных областях Украины будет снег с дождем, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине утром 19 января — на праздник Крещение — температура воздуха составит -3 градуса, ожидается облачная погода.