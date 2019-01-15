Оттепель и снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Киеве и Украине до Крещения 2019

Какой будет погода в Украине до Крещения / 1zoom.ru

Погода в Украине 16 января и до Крещения 2019 будет довольно теплой, но с периодами морозов.

В частности, ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -4-10 градусов, а на севере и в центре местами даже ниже, предупредила у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Завтра днем минусы ожидаются небольшие, -1-4 градуса. В западных областях и на юге Украины ночью от 0 до -3 градусов, днем от 0 до +3 градусов. На западе в среду выпадет снег и даже местами с дождем", – сообщила она.

На юго-востоке страны, в Запорожской, Донецкой и Луганской областях этой ночью ожидается мокрый снег, а днем – в Сумском и Харьковском регионах.

"Утром 19 января ожидается -3 градуса, облачно", – прогнозирует Диденко.

Погода в Киеве 16 января и до Крещения 2019

Погода в Киеве 16 январю будет без осадков, ночью -5-8 градусов, днем -2-4 градуса.

Ночью 17 января будет морозно, а днем в четверг и 18 января ожидается оттепель.

На Крещение, 19 января, вновь похолодает.

Ранее в Укргидрометцентре предупредили о погодных неприятностях. В нашей стране местами ожидается сильный ветер, отметили синоптики.

Напомним, спрогнозирована средняя температура в Украине в январе-2019. В захваченном РФ Крыму в январе может быть до +3 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.