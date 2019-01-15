Метели, мокрый снег, гололедица: в Укргидрометцентре предупредили о погодных неприятностях

В Украине местами ожидаются метели, мокрый снег и гололедица, предупредили синоптики / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что во вторник, 15 января, в нашей стране на Приазовье и в захваченном Россией Крыму будет мокрый снег с дождем.

На территории Украины места ожидается сильный ветер и метели, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, ветер ожидается западный, 7-12 м/с, утром — порывы 15-20 м/с, на дорогах местами гололедица.

"15 января небольшой снег, днем на Приазовье и в Крыму умеренный мокрый снег с дождем, в большинстве центральных, северных, Одесской и Николаевской областях без существенных осадков", — отмечается в сообщении.

В Гидрометцентре добавили, что температура на протяжении суток составит -1… -6 градусов, в восточных, южных и Днепропетровской областях — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а в Крыму — +1…+6 градусов.

В Украине местами ожидаются метели, мокрый снег и гололедица, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве 15 января днем температура состави -2…-4 градуса, существенные осадки не ожидаются, "только местами что-то полетает незначительное".