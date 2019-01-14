По Украине прогуляется атмосферный фронт "Флоренза" — синоптик

По Украине прогуляется атмосферный фронт северного циклона Florenz, предупредила синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в понедельник, 14 января — в День Василия, по территории Украины будет прогуливаться атмосферный фронт северного циклона Florenz, поэтому будет выпадать снег и мокрый снег.

Во вторник, 15 января, атмосферный фронт доберется до восточной части нашей страны, из-за этого там ожидается мокрый снег, также мокрый снег с дождем прогнозируется в южной части (кроме Одесской области), написала эксперт в Facebook.

По ее данным, 15 января в Киеве существенные осадки не ожидаются, "только местами что-то полетает незначительное", температура ночью составит -3…-5 градусов, а днем — -2…-4.

"...Температура воздуха ближайшей ночью — -4…-10 градусов, на востоке и юге около нуля, днем во вторник ожидается в Украине 0…-3 градуса мороза. На юге и востоке — 0… +3 градуса, в Крыму до +6 градусов...", — добавила синоптик. Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве 14 января днем будет тепло — около нуля градусов, "пригонит" сильный ветер, а вечером в столице ожидается снег или мокрый снег.