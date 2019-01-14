"Пригонит сильный ветер": синоптик предупредила о погодных неприятностях в Киеве на Василия

В Киеве на Василия будет сильный ветер, ожидается мокрый снег, спрогнозировала синоптик / dp.dsns.gov.ua

В Киеве в понедельник, 14 января — на День Василия, днем будет тепло, пригонит сильный ветер.

В столице вечером ожидается снег или мокрый снег, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"Днем на Василия будет тепло, около нуля, хотя с таким ветром ощущения будут холодные. Закутуйтесь плотнее", — посоветовала синоптик. Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что на южную часть Украины "прыгнет" циклоническая система Benjamin. Позже в Укргидрометцентре сообщили, что в Киеве после морозов температура может достигнуть +2 градусов.