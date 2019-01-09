На часть Украины "прыгнет" Benjamin — синоптик

На часть Украины "прыгнет" циклоническая система, предупредила синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что циклоническая система Benjamin уже разминается и в четверг, 10 января, "прыгнет" на южную часть Украины.

В четверг на юге, в большинстве центральных областей, а вечером и на востоке нашей страны ожидается снег и штормовой ветер, написала эксперт в Facebook.

"Поскольку на юг и в центр (кроме Винниччины) придет завтра потепление до оттепели, то, соответственно, там будет какабека — мокрый снег, местами с дождем, на фоне порывистого ветра, местами налипание мокрого снега...", — отметила автор.

По ее данным, на западе Украины местами выпадет снег, на севере — преимущественно без осадков. "Самой холодной ожидается погода в северных областях — ночью -10-15 градусов, днем — -3-8 градусов. На западе завтра днем -2-7 градусов. На востоке максимально -1-4 градуса", — сообщила Диденко.

Читайте такжеВ Укргидрометцентре спрогнозировали потепление в Киеве до +1Синоптик добавила, что в центр днем придет оттепель, только на Винниччине — -2-5 градусов.

"В южной части предполагается 0+4 градуса, в Крыму — +2+6 градусов. В Киеве ближайшей ночью -10-14 градусов, завтра днем -4-7 градусов, без осадков", — подчеркнула эксперт.

Ранее Наталья Диденко сообщила, что 9 января все области Украины охватит арктическая воздушная масса, что обусловит холодную погоду, ночью местами прогнозировалось до -20 градусов.