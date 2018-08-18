Синоптик рассказала, как по облакам спрогнозировать погоду

Белые пушистые (кучевые) облака — предвестники хорошей погоды, рассказал синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что по виду облаков можно делать прогнозы — белые пушистые (кучевые) являются предвестниками хорошей погоды.

Из огромных пушистых облаков свинцового цвета выпадают дожди, рассказала эксперт во время чата на "Главреде".

"Например, если мы лежим в поле и смотрим в небо, наблюдая там ряд белых пушистых облаков — это кучевые облака хорошей погоды... Есть перистые облака и куча других. Именно по виду облаков можно прогнозировать погоду", — отметила собеседница.

По ее словам, облака дают коротковатые прогностические признаки. "Если мы видим, что свинцовая туча на горизонте, значит, скоро будет дождь. То есть мы его можем предсказать за час, два или три. А синоптик, повторюсь, составляет прогноз за сутки", — добавила эксперт.

Ранее Наталья Диденко объяснила, что в Киеве летом и не только смог появляется в то время, когда город находится в зоне антициклона, поскольку тогда продукты сгорания поднимаясь в воздух и "зависают" в нем.