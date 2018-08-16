Синоптик спрогнозировала, сколько на Киевщине продлятся дожди

На Киевщине дожди продлятся до 19 августа включительно, спрогнозировала синоптик / 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киевской области до воскресенья, 19 августа, включительно сохраняется возможность локальных кратковременных осадков: "прошел короткий дождь, и за ним сразу — прояснение и солнце".

На Киевщине среда, 15 число, стала одним из самых жарких дней за все лето, за август — так точно (по данным Укргидрометцентра, днем ожидалось до +34), рассказала эксперт во время чата на "Главреде".

"Но уже 16 августа в Киев придет атмосферный фронт, пройдут локальные кратковременные дожди и спадет жара... Температура воздуха (на выходных — Ред.) будет комфортной: не останется уже сильной жары, будет +27 — +29 градусов", — отметила собеседница.

По ее словам, есть такие погодные явления, которые не просто сложно спрогнозировать, а невозможно, например, смерчи. "Они должны иметь специальные условия для своего развития. Возникают очень быстро и чрезвычайно малой территории. Поэтому теоретически их предвидеть можно, но практически — очень трудно", — добавила Диденко.

"Также очень трудно предсказать сверхурочный катастрофический ливень или сверхурочный катастрофический снег. Синоптик видит, что надвигается очень существенное изменение погоды, четко видит по картам, что будут сильные осадки, но предположить, что количество этих осадков будет больше за весь период наблюдений, чрезвычайно сложно", — подчеркнула она.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.