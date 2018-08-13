Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве ослабнет жара

В Киеве после жары температура воздуха снизится 16 августа, сообщила эксперт / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве, после повышения температуры воздуха выше отметки в +30 градусов, жара ослабнет в четверг, 16 августа.

Во вторник, 14 августа (отмечается Медовый спас), будет сухо, температура днем составит +30 +32, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"15 августа — без существенных изменений. 16 августа — локальные дожди и ослабление жары до +25 + 28 градусов. С 17 августа и до Спаса (19 числа отмечается Яблочный спас — Ред.) в Киеве будет сухо и тепло, +26 +29 градусов", — говорится в сообщении. Напомним, в начале августа начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко говорила, что в нашем государстве летняя погода закончится через полтора месяца и может установить рекорд продолжительности.