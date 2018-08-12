Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве будет +33

В Киеве 14 и 15 августа днем температура воздуха превысит отметку в 30 градусов, спрогнозировали в Укргидрометцентре / УНИАН

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве во вторник, 14 августа, днем температура воздуха достигнет 31 градуса со знаком плюс (в воскресенье, 12 числа, ожидается до +29).

В столице в среду, 15 августа, днем прогнозируется +31… +33, небольшой дождь с грозой, а ночью — 18… 20 градусов со знаком плюс, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в четверг днем температура снизится и составит +27… +29, а ночью также будет +18… +20.

В Киеве 14 и 15 августа днем температура воздуха превысит отметку в 30 градусов, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в начале августа начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко говорила, что в нашем государстве летняя погода закончится через полтора месяца и может установить рекорд продолжительности.