Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве будет +33

В столице на следующей неделе ожидается дождь с грозой, предупредили в Укргидрометцентре.
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве во вторник, 14 августа, днем температура воздуха достигнет 31 градуса со знаком плюс (в воскресенье, 12 числа, ожидается до +29).
В столице в среду, 15 августа, днем прогнозируется +31… +33, небольшой дождь с грозой, а ночью — 18… 20 градусов со знаком плюс, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, в четверг днем температура снизится и составит +27… +29, а ночью также будет +18… +20.
Напомним, в начале августа начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко говорила, что в нашем государстве летняя погода закончится через полтора месяца и может установить рекорд продолжительности.