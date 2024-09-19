Арсенал ГРАУ взлетел на воздух: чем взорвали склады РФ в Торопце – мнение

На уничтоженных складах могло быть больше, чем 22 тысячи тонн боеприпасов, не исключает Михаил Самусь.

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В городе Торопец уничтожен арсенал армии РФ / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь прокомментировал удар по арсеналу боеприпасов в российском городе Торопец Тверской области.

"Если там действительно были какие-то подземные и укрепленные, современные места хранения, то дрон не мог просто пробить их. Это не баллистическая ракета, которая предназначена для [разрушения бетона] или специальный боезаряд крылатой ракеты. Это дрон, который может бить все же по тем боеприпасам, которые фактически незащищенные", - подчеркнул он в эфире Radio NV.

Эксперт предполагает, что из-за динамики военной обстановки россияне могли хранить какую-то часть боеприпасов на открытых площадках.

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"Буквально сегодня привезли, через неделю вывозят на фронт распределять, то зачем их затягивать в какие-то защищенные места хранения?", - пояснил он.

Собеседник не исключает, что на уничтоженных складах могло быть и больше, чем 22 тысячи тонн боеприпасов, а ликвидация большого арсенала ГРАУ будет иметь влияние на способность российских войск продолжать наступление на фронте в Украине.

"Потому что без этой огненной стены, которую они создают артиллерией, у них возможности упадут. И это позволит украинским силам более эффективно работать нашей артиллерией и останавливать их штурмы и тому подобное", - уверен он.

Аналитик считает, что удар по складу боеприпасов в городе Торопец также может стать аргументом для президента США Джо Байдена предоставить разрешение бить дальнобойным оружием по РФ в преддверии визита в Вашингтон Владимира Зеленского.

"Прежде всего это демонстрация американцам, что смотрите, вы зафиксировали землетрясение, то есть фактически красная линия по ядерному оружию. И вот посмотрите, мы творим историю, мы создаем такие взрывы на территории России, где ядерный удар по Вашингтону? Где хоть какая-то реакция Кремля? Нет реакции", - указал он.

Самусь добавил, что сейчас наступает идеальный момент для того, чтобы позволить Украине бить западным оружием по российской территории.

"А вместе с украинскими дронами, украинскими ракетами, мы сможем создать мощное давление на российскую инфраструктуру ведения войны. И это, возможно, станет главным достижением", - резюмировал он.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Взрывы в Торопце - последние новости по теме

Ранее в Офисе президента отреагировали на взрывы арсенала "Искандеров" в Тверской области. Михаил Подоляк прозрачно намекнул, что Украине крайне необходимо разрешение бить ракетами вглубь России.

Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, ряд БПЛА атаковали склад с боеприпасами россиян в городе Торопец Тверской области. На месте прилетов произошел масштабный пожар, началась детонация. Известно, что в результате детонации в городе наблюдалось землетрясение.

Как сообщалось ранее, СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

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