Медовый спас-2018. Этнограф рассказала, что должно быть в букете для освящения

В частности, в букет можно добавить лекарственные травы, отметила эксперт.
В букете, который освящают в праздник Происхождение (изнесение) честных древ Креста Господня (в народе называют Первым спасом, Медовым спасом, Маковея), должны быть тоя, чабрец, чернобривцы и обязательно — мак.
Также в букет можно добавить лекарственные травы, пишет ТСН со ссылкой на слова этнографа Нины Зозули.
“… тоя — это семейный цветок, который должен быть в этом букете, для того, чтобы все хорошо было в семье”, — отметила собеседница.Напомним, праздник Происхождение (изнесение) честных древ Креста Господня ежегодно отмечают 14 августа. В 2018-м году он выпадает на вторник. В этот же день начинается Успенский пост.