Медовый спас-2018. Этнограф рассказала, что должно быть в букете для освящения

В букете для освящения на Маковея обязательно должен быть мак, отметила эксперт / liveinternet.ru

В букете, который освящают в праздник Происхождение (изнесение) честных древ Креста Господня (в народе называют Первым спасом, Медовым спасом, Маковея), должны быть тоя, чабрец, чернобривцы и обязательно — мак.

Также в букет можно добавить лекарственные травы, пишет ТСН со ссылкой на слова этнографа Нины Зозули.

“… тоя — это семейный цветок, который должен быть в этом букете, для того, чтобы все хорошо было в семье”, — отметила собеседница. Напомним, праздник Происхождение (изнесение) честных древ Креста Господня ежегодно отмечают 14 августа. В 2018-м году он выпадает на вторник. В этот же день начинается Успенский пост.