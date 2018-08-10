Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм

Что святят на Медовый спас.

Праздник Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня в народе чаще называют Медовый спас. Это первый Спас 2018 года – и осталось до него всего-ничего.

Когда Медовый спас в 2018 году?

Дата у праздника неизменна – это 14 августа. В 2018 году это вторник. В этот же день начинается Успенский пост-2018.

Медовый спас: что святить

Медовый спас еще называют Маковым (Маковеем) и Спасом на воде, так как изначально праздник был тесно связан с Крещением Руси. Так что в первую очередь в спасову корзину кладут мед и воду. Что же они символизируют?

На Медовый спас святят:

мед или медовые соты – символизируют будущий достаток;

мак – символизирует плодородие;

воду – считается, что после этого она приобретает целебные свойства;

хрен – символизирует стойкости в вере;

цветы и травы – ими впоследствии лечили больную скотину;

хлеб – символизирует благополучие в доме и семье,

соль – готовности к жизненным испытаниям.

Что нельзя освящать в храме:

алкоголь – даже кагор святят лишь на Пасху;

мясные продукты, а особенно кровянку – последнюю из-за аналогии с кровью распятого Христа;

деньги и иные материальные ценности.

Читайте такжеКогда и как праздновать Медовый спас в 2018 годуВ этот день, как мы упоминали, начинается Успенский пост. Это пост строгий, так что нести в святой храм запрещенные мясо и алкоголь – моветон.

Кое-кто верит, что резать освященные продукты можно лишь освященным ножом – это абсолютно не так. Единственное требование к освященным продуктам: их строго возбраняется выбрасывать.

Как сделать букет на Маковея

Есть еще одна традиция на Маковый спас – освящать в церкви букет-оберег (те самые травы). Такие букеты называют «маковейчики». Из каких же трав собирают букет на Маковея?

Как выглядит букет на Маковея.

Вот какие травы должны быть в букете на Маковея:

головки мака, в честь которого праздник и получил одно из народных названий – как символ плодородия;

калина – символизирует красоту и женское начало;

полынь – символ примирения;

подсолнух – символизирует надежду и веру;

ноготки и чернобривцы – как символ здоровья;

мята – душевное спокойствие и умиротворение.

Читайте такжеКак держать Успенский пост-2018: питание по днямВпрочем, у каждого региона свой состав букета на Маковея. К примеру, в Полесье в маковейчики добавляли маленькие початки кукурузы, морковку, укроп, горох и, фасоль. Кто-то добавляет барвинок, георгины и астры, а другие отдают предпочтение травам – любистку, базилику и тимьяну.

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