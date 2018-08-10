Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм

10 августа 2018, 05:41

«Главред» выяснил, что что нужно делать в праздник.

еда_мед_Медовый спас
Что святят на Медовый спас.

Праздник Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня в народе чаще называют Медовый спас. Это первый Спас 2018 года – и осталось до него всего-ничего.

Когда Медовый спас в 2018 году?

Дата у праздника неизменна – это 14 августа. В 2018 году это вторник. В этот же день начинается Успенский пост-2018.

Медовый спас: что святить

Медовый спас еще называют Маковым (Маковеем) и Спасом на воде, так как изначально праздник был тесно связан с Крещением Руси. Так что в первую очередь в спасову корзину кладут мед и воду. Что же они символизируют?

На Медовый спас святят:

  • мед или медовые соты – символизируют будущий достаток;
  • мак – символизирует плодородие;
  • воду – считается, что после этого она приобретает целебные свойства;
  • хрен – символизирует стойкости в вере;
  • цветы и травы – ими впоследствии лечили больную скотину;
  • хлеб – символизирует благополучие в доме и семье,
  • соль – готовности к жизненным испытаниям.

Что нельзя освящать в храме:

  • алкоголь – даже кагор святят лишь на Пасху;
  • мясные продукты, а особенно кровянку – последнюю из-за аналогии с кровью распятого Христа;
  • деньги и иные материальные ценности.

Читайте такжеКогда и как праздновать Медовый спас в 2018 годуВ этот день, как мы упоминали, начинается Успенский пост. Это пост строгий, так что нести в святой храм запрещенные мясо и алкоголь – моветон.

Кое-кто верит, что резать освященные продукты можно лишь освященным ножом – это абсолютно не так. Единственное требование к освященным продуктам: их строго возбраняется выбрасывать.

Как сделать букет на Маковея

Есть еще одна традиция на Маковый спас – освящать в церкви букет-оберег (те самые травы). Такие букеты называют «маковейчики». Из каких же трав собирают букет на Маковея?

букет на маковея_Медовый спас_Маковый спас_маковейчик
Как выглядит букет на Маковея.

Вот какие травы должны быть в букете на Маковея:

  • головки мака, в честь которого праздник и получил одно из народных названий – как символ плодородия;
  • калина – символизирует красоту и женское начало;
  • полынь – символ примирения;
  • подсолнух – символизирует надежду и веру;
  • ноготки и чернобривцы – как символ здоровья;
  • мята – душевное спокойствие и умиротворение.

Читайте такжеКак держать Успенский пост-2018: питание по днямВпрочем, у каждого региона свой состав букета на Маковея. К примеру, в Полесье в маковейчики добавляли маленькие початки кукурузы, морковку, укроп, горох и, фасоль. Кто-то добавляет барвинок, георгины и астры, а другие отдают предпочтение травам – любистку, базилику и тимьяну.

Ранее мы сообщали, когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать. «Главред» узнал приметы и традиции праздника.

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