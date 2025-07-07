Сотни рейсов отменены, стоят толпы людей: в аэропортах РФ транспортный коллапс

Что известно:
- РФ под атакой дронов
- В РФ транспортный коллапс
- В РФ отменяют рейсы в аэропортах
В России настоящий транспортный коллапс. Там второй день подряд отменяют десятки авиарейсов. Все из-за "безопасности" полетов. Об этом пишет Росавиация и мэр Москвы Сергей Пулково.
Сообщется, по РФ были запущены дроны. В результате этого были отменены 90 рейсов в аэропорту Пулково, 26 рейсов в Нижнем Новгороде. В общей сложности около 287 рейсов было отменено.
Мэр Москвы Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила шесть дронов, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Взрывы в РФ - последние новости
Как сообщал Главред, 1 июля были поражены НПЗ и завод "Купол" за 1300 км - Генштаб раскрыл детали огненного "привета". Украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" и оборонный завод "Купол".
Также в ночь на 3 июля прозвучало много взрывов - в РФ дроны атаковали подсанкционный завод "Энергия". Взрывы были слышны в областном центре и в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий.
Напомним, в ночь на 4 июля в РФ был поражен военный завод. Азовский оптико-механический завод производит критические компоненты для армии России.
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