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Сотни рейсов отменены, стоят толпы людей: в аэропортах РФ транспортный коллапс

Ангелина Подвысоцкая
7 июля 2025, 04:22
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Российские авиарейсы отменены из-за атаки дронов.
аэропорт в РФ
В РФ транспортный коллапс / Коллаж: Главред, фото: Росавиация

Что известно:

  • РФ под атакой дронов
  • В РФ транспортный коллапс
  • В РФ отменяют рейсы в аэропортах

В России настоящий транспортный коллапс. Там второй день подряд отменяют десятки авиарейсов. Все из-за "безопасности" полетов. Об этом пишет Росавиация и мэр Москвы Сергей Пулково.

Сообщется, по РФ были запущены дроны. В результате этого были отменены 90 рейсов в аэропорту Пулково, 26 рейсов в Нижнем Новгороде. В общей сложности около 287 рейсов было отменено.

видео дня

Мэр Москвы Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила шесть дронов, летевших в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Взрывы в РФ - последние новости

Как сообщал Главред, 1 июля были поражены НПЗ и завод "Купол" за 1300 км - Генштаб раскрыл детали огненного "привета". Украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Саратоворгсинтез" и оборонный завод "Купол".

Также в ночь на 3 июля прозвучало много взрывов - в РФ дроны атаковали подсанкционный завод "Энергия". Взрывы были слышны в областном центре и в городе Елец, где расположено одно из крупнейших в РФ предприятий.

Напомним, в ночь на 4 июля в РФ был поражен военный завод. Азовский оптико-механический завод производит критические компоненты для армии России.

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