Европейские страны планируют удвоить инвестиции в оборону в течение следующего десятилетия, но не уверены, смогут ли их оборонные предприятия полностью заменить американское вооружение, сообщает The New York Times.

Ожидается, что общий объем финансирования составит около 14 триллионов евро. Однако даже такие значительные инвестиции могут не помочь создать качественные альтернативы некоторым ключевым видам американского оружия, в частности истребителям F-35 от Lockheed Martin и зенитным комплексам Patriot. Кроме того, многие системы зависят от американского программного обеспечения.

Ранее многие европейские страны уже инвестировали в американское вооружение и стремятся сохранить совместимость новых закупок. В то же время увеличение оборонных расходов вызывает споры в некоторых странах, где обсуждают целесообразность создания независимой оборонной промышленности.

Как рассказали европейские чиновники, существуют ограничения на долю расходов из европейских фондов, которые можно направлять на американское оборудование, в частности в рамках кредитной линии ЕС на 150 миллиардов евро. Однако отдельные государства могут самостоятельно распоряжаться своими бюджетами.

Тема оборонных расходов приобрела особую актуальность на фоне постепенного сокращения поддержки Украины со стороны США.

"Военная зависимость от США вызывает беспокойство. Европе необходимо избавиться от технологической зависимости от Америки."

В то же время он признал, что этот процесс займет время и может занять примерно пять лет.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу надо подготовиться к различным сценариям.

Кроме того, в НАТО предполагают, что страна-оккупант Россия может напасть на Эстонию через 5-7 лет. Однако у Альянса есть план, и глава Кремля Владимир Путин знает, что при таком сценарии блок будет действовать решительно. Заработает 5-я статья, а Соединенные Штаты сто процентов придут на помощь. Об этом заявил генеральный секретарь коллективного блока безопасности Запада Марк Рютте.

Также Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

