Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Европа на пороге перемен: смогут ли они обойтись без американского оружия

Руслан Иваненко
7 июля 2025, 01:05
20
Европейские страны увеличивают оборонные бюджеты и рассматривают возможности создания собственной военной промышленности.
Европа на пороге перемен: смогут ли они обойтись без американского оружия
Страны ЕС инвестируют значительные средства в оборону, пытаясь уменьшить зависимость от американских технологий и разработок/ Коллаж: Главред, фото: twitter.com/USNATO, nato.int

Вкратце:

  • Европейские страны планируют удвоить инвестиции в оборону до 14 триллионов евро
  • Остается неопределенность относительно замены американского оружия, в частности F-35 и Patriot
  • Обсуждают баланс между поддержкой Украины и развитием собственной оборонной промышленности

Европейские страны планируют удвоить инвестиции в оборону в течение следующего десятилетия, но не уверены, смогут ли их оборонные предприятия полностью заменить американское вооружение, сообщает The New York Times.

Ожидается, что общий объем финансирования составит около 14 триллионов евро. Однако даже такие значительные инвестиции могут не помочь создать качественные альтернативы некоторым ключевым видам американского оружия, в частности истребителям F-35 от Lockheed Martin и зенитным комплексам Patriot. Кроме того, многие системы зависят от американского программного обеспечения.

видео дня

Ранее многие европейские страны уже инвестировали в американское вооружение и стремятся сохранить совместимость новых закупок. В то же время увеличение оборонных расходов вызывает споры в некоторых странах, где обсуждают целесообразность создания независимой оборонной промышленности.

Как рассказали европейские чиновники, существуют ограничения на долю расходов из европейских фондов, которые можно направлять на американское оборудование, в частности в рамках кредитной линии ЕС на 150 миллиардов евро. Однако отдельные государства могут самостоятельно распоряжаться своими бюджетами.

Тема оборонных расходов приобрела особую актуальность на фоне постепенного сокращения поддержки Украины со стороны США.

Директор Центра европейских реформ Чарльз Грант отметил:

"В Европе существуют две основные школы мнения относительно военных расходов. Французские чиновники считают, что надо ограничить использование европейских средств для развития собственной оборонной промышленности, чтобы уменьшить зависимость от США. Другое мнение, которое поддерживают страны Северной Европы, Прибалтика и Польша, заключается в том, что сейчас нужно тратить средства на помощь Украине, действуя менее протекционистски. Они считают, что мы не можем быть идеалистами, а должны действовать и поддерживать Украину."

Старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Гунтрам Вольф подчеркнул:

"Военная зависимость от США вызывает беспокойство. Европе необходимо избавиться от технологической зависимости от Америки."

В то же время он признал, что этот процесс займет время и может занять примерно пять лет.

нато инфографика
НАТО / Инфографика: Главред

Россия может напасть на НАТО - новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу надо подготовиться к различным сценариям.

Кроме того, в НАТО предполагают, что страна-оккупант Россия может напасть на Эстонию через 5-7 лет. Однако у Альянса есть план, и глава Кремля Владимир Путин знает, что при таком сценарии блок будет действовать решительно. Заработает 5-я статья, а Соединенные Штаты сто процентов придут на помощь. Об этом заявил генеральный секретарь коллективного блока безопасности Запада Марк Рютте.

Также Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Читайте также:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО Европа Америка военная помощь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина победит, если Запад возьмется за ум: Forbes назвал план действий

Украина победит, если Запад возьмется за ум: Forbes назвал план действий

22:55Украина
Секреты "Калибров": ВМС Украины раскрыли неожиданные изменения в применении

Секреты "Калибров": ВМС Украины раскрыли неожиданные изменения в применении

21:57Война
Украина обратилась к Берлину: СМИ раскрыли, что именно вошло в список оружия

Украина обратилась к Берлину: СМИ раскрыли, что именно вошло в список оружия

20:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

Китайский гороскоп на завтра 7 июля: Козлам - трудности, Петухам - обида

Китайский гороскоп на завтра 7 июля: Козлам - трудности, Петухам - обида

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Последние новости

01:43

Melovin мобилизовался: где будет проходить службу певец

01:05

Европа на пороге перемен: смогут ли они обойтись без американского оружия

00:53

"Огонь огненный": Ольга Сумская удивила формами без ретуши

00:23

Евро-0 может вернуться на АЗС: почему правительство рассматривает такой шаг

06 июля, воскресенье
23:43

Юрий Никитин показал свою 94-летнюю маму-именинницу

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

23:31

"Это символ демона, срочно выбросьте!": мольфар рассказал о трендовой детской игрушкеВидео

23:21

Базовая военная подготовка для студентов: в Раде раскрыли ключевые детали

22:55

Украина победит, если Запад возьмется за ум: Forbes назвал план действий

22:25

Кому выгодна бесконечная война в Украинемнение

Реклама
22:10

И полезные, и вкусные: 12 овощей с самым низким содержанием сахара

21:59

В Украине готовят жилищную реформу: что изменится

21:57

Секреты "Калибров": ВМС Украины раскрыли неожиданные изменения в применении

21:07

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

20:45

Украина обратилась к Берлину: СМИ раскрыли, что именно вошло в список оружия

20:20

"В этом созыве точно": Гетманцев сказал, будет ли Рада раскрывать банковскую тайну

19:57

Украинский "Хогвартс": что скрывал Тайный университет во Львове

19:47

Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

19:33

Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

19:27

"Приветствуем бойца": барабанщик группы "Жадан и Собаки" мобилизовался в Нацгвардию

19:02

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Реклама
18:51

Большая игра Си: аналитик раскрыл три причины, зачем Пекину затяжная война в Украине

18:47

"Будет супервесело": Илон Маск готовится к первому съезду своей партии

18:23

Как по фамилии узнать историю своего рода - все решает несколько буквВидео

18:19

Украину накрывает аномальная жара: синоптик удивил прогнозом на ближайшие дни

17:39

"Спасибо вам": Оззи Осборн сыграл свой прощальный концерт

17:15

Очень строгие приметы 7 июля: что можно и нельзя делать в этот день

17:14

Почему мы не помним сны: научное объяснение и что с этим делать

16:55

Зеленский ввел особые санкции по представлению НБУ - кто попал под удар

16:41

Морпех Дианов женился и впервые показал избранницу

16:26

Детский ансамбль ехал на фестиваль из Львова: в Венгрии разбился автобус с украинцами

16:25

Гороскоп на завтра 7 июля: Ракам - невероятный успех, Стрельцам - хорошие новости

16:21

Две любви в одном языке: почему "кохати" - это не то же самое, что "любить"

16:13

Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

15:59

РФ готовит штурм и перебрасывает новые резервы: в Сети назвали направление

15:26

Почему 7 июля нельзя работать и пить алкоголь: какой церковный праздник

15:19

Кто и когда на самом деле основал Одессу: одна находка во время раскопок меняет всеВидео

15:13

РФ взвинтит масштабы ударов БпЛА по Украине: появился тревожный прогноз

14:52

"Не можем себе позволить": в Раде сделали заявление о средней пенсии в УкраинеВидео

14:35

К какому замку подходит ключ: загадку надо разгадать за 8 секунд

14:17

Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

Реклама
14:05

Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

13:59

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 июля

13:50

У Трампа оценили "хороший" диалог с Зеленским и поблагодарили президента Украины

13:16

Удары россиян по ТЦК будут продолжаться: в ВСУ назвали неочевидную цель

13:04

Звезда "Аферистов в сетях" намекнула на беременность

12:59

Самые опасные животные Украины: кого стоит остерегаться даже в родном лесу

12:53

Угроза Третьей мировой воны: в каких странах выше шансы выжить

12:44

Языковая диверсия СССР: что не так с звательным падежом и почему его боялись в КремлеВидео

12:44

Россия "разинула рот" на Одессу: Зеленский разнес планы Путина и сделал заявление

12:19

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 июля: Девам - победа, Рыбам - проблемы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять