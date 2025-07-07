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"Сокращение военных расходов" РФ: экономист объяснил заявление Путина

Алексей Тесля
7 июля 2025, 11:19обновлено 7 июля, 11:54
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Владимир Путин намерен продолжать войну, что видно по последним событиям, считает Сергей Алексашенко.
ВСУ, Путин
Появился прогноз сроков продолжения войны / Коллаж: Главред, скриншот, фото 56 ОМБр

Важное из заявлений Алексашенко:

  • Действия РФ не свидетельствуют о ее мирных намерениях
  • Путин намерен продолжать войну и дальше

Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов, оппозиционный экономист Сергей Алексашенко прокомментировал заявления диктатора РФ о планах сокращения военных расходов.

"Мне кажется, что эти слова Путина вырваны из контекста. А любые слова, вырванные из контекста, либо теряют свой смысл, либо приобретают новый. Если посмотреть на документ под названием "Основные направления бюджетной политики", который Минфин России ежегодно готовит, то можно заметить интересную закономерность. Когда в 2022 году началась война, Минфин подготовил документ на 2023 год — и в нем было написано, что в 2023 году военные расходы сократятся", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт напомнил о том, что потом в РФ уточнили, что расходы сократятся в 2024-м, а осенью прошлого года — что в 2025-м.

"И вот теперь, летом 2025 года, Путин снова говорит, что "когда-нибудь" расходы на войну сократятся. То есть: когда закончится война — тогда они и могут сократиться. Давайте трактовать это заявление именно так. Это точно не свидетельствует ни о мирных намерениях, ни о готовности Путина к компромиссам, ни тем более о возвращении к границам 24 февраля 2022 года или 1991 года. Ничего подобного", - считает он.

При этом собеседник отмечает, что Путин намерен продолжать войну, и как видно по последним событиям — по российским атакам на Украину, которые становятся все более суровыми и жестокими — совершенно точно не стоит думать, что в РФ закончились деньги.

"Все его разговоры о сокращении расходов относятся к будущему <...> Но для него сегодняшняя цена является приемлемой. Поэтому все, что он сказал о "сокращении военных расходов" касается исключительно послевоенного времени, и я тоже не стал бы сразу воспринимать это за чистую монету", - добавил Алексашенко.

Смотрите видео - интервью Сергея Алексашенко:

Ранее сообщалось о том, что страны Балтии опасаются окончания войны в Украине. Эстония, Латвия и Литва обеспокоены тем, что Москва не остановится на Украине.

Напомним, ранее было названо ключевое условие переговоров об окончании войны. Ключевым является вопрос о том, какие реальные гарантии безопасности должна получить Украина.

Как сообщал Главред, ранее Костенко объяснил, что может гарантировать безопасность ЕС. Страны с ядерным статусом фактически прекратили получать военные угрозы со стороны потенциальных агрессоров.

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О персоне: Сергей Алексашенко

Сергей Алексашенко — российский оппозиционный экономист. Бывший заместитель председателя Центробанка России, экс-заместитель министра финансов РФ.

Кандидат экономических наук.

С 2013 года живет в США. Выступает с резкой критикой российской власти, особенно после 2014 года. Один из соучредителей Фонда Бориса Немцова и член Антивоенного комитета России. В ноябре 2023 года внесен российскими властями в список "иноагентов".

Проводит разборы состояния российской экономики в контексте войны в Украине и санкций.

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