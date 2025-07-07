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Новый налет дронов на Украину: взрывы прогремели в двух областях, первые детали

Мария Николишин
7 июля 2025, 10:48обновлено 7 июля, 11:40
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Известно о прилетах в жилых массивах.
Новый налет дронов на Украину: взрывы прогремели в двух областях, первые детали
Удар РФ по Запорожью / коллаж: Главред, фото: Иван Федоров, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Россияне атаковали Украину дронами
  • Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье
  • Зафиксированы разрушения жилых домов

В понедельник, 7 июля, страна-агрессор Россия снова атаковала Украину дронами типа Шахед. Под вражеский удар попали Харьков и Запорожье.

Удар РФ по Харькову

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучало 6 взрывов.

видео дня

"Три прилета ориентировочно в Холодногорском районе. По предварительной информации, прилеты в жилых массивах города", - написал он.

Терехов также добавил, что по предварительной информации, в результате шести последних прилетов по Харькову есть пострадавшие.

"Есть предварительная информация о тяжело раненной женщине. В частном секторе Холодногорского района горит дом", - говорит мэр города.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что во время последней вражеской атаки по Харькову зафиксировано 6 попаданий.

"Все - в Холодногорском районе. Известно о повреждении и возгорании гражданских зданий", - написал он.

В 11:51 Терехов рассказал, что в результате последнего обстрела города зафиксированы разрушения жилых домов, хозяйственных построек, транспортной инфраструктуры, горят авто. Сейчас есть информация о трех пострадавших, один из них в тяжелом состоянии.

Новый налет дронов на Украину: взрывы прогремели в двух областях, первые детали
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Также появилась подтвержденная информация о прямом попадании вражеского боевого дрона в двухэтажное жилое здание. На месте удара пожар.

В 11:08 Синегубов написал, что количество пострадавших в результате последней атаки по Харькову растет. На сейчас известно об 11 раненых, медики оперативно оказывают всем помощь.

Удар РФ по Запорожью

Начальник Запорожской ОГА Иван Федоров отметил, что, предварительно, по меньшей мере десять человек пострадали в результате атаки вражеских БпЛА на Запорожье.

  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью фото: Иван Федоров
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью фото: Иван Федоров
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью фото: Иван Федоров
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью фото: Иван Федоров
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью фото: Иван Федоров
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью фото: Иван Федоров

Позже он рассказал, что враг нанес по Запорожью 6 ударов Шахедами. Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра.

Последствия атаки РФ по Запорожью - видео:

Новый налет дронов на Украину: взрывы прогремели в двух областях, первые детали

В 11:19 стало известно, что медики оказывают помощь шестерым пострадавшим от вражеской атаки на Запорожье. Их состояние оценивают, как средней тяжести.

Удары России по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 июля российские войска ударили по Харькову ударными беспилотниками типа Шахед. Тогда в городе прогремело 4 взрыва. Под ударом оказались Шевченковский и Слободской районы города.

Этой ночью Киев также подвергся очередной атаке дронов-камикадзе армии страны-агрессора РФ. В Деснянском, Соломенском и Голосеевском районах зафиксированы повреждения из-за обломков сбитого БпЛА.

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О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

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