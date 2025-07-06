Секреты "Калибров": ВМС Украины раскрыли неожиданные изменения в применении

Военные отмечают, что российские корабли почти не появляются в Азовском море из-за угрозы со стороны украинских ВМС.

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ВМС Украины продолжают мониторить активность российских носителей "Калибров" в Черном море / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот

Кратко:

В прошлом месяце зафиксировано рекордное применение "Калибров"

РФ активизировала удары из Новороссийска после перебазирования флота

Ракеты типа "Калибр", которыми российские оккупанты регулярно наносят удары по территории Украины, применяются с разной интенсивностью в зависимости от типа ракетоносителя. В прошлом месяце зафиксировано рекордное количество их использования за длительный период. Об этом в эфире "Киев24" рассказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По словам военного, заряд ракет зависит от обстоятельств и типа носителя - надводных или подводных кораблей, что предусматривает различные процессы подготовки. Он также подчеркнул, что сами ракеты требуют сложной подготовки.

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"Как видите, в Новороссийске они тоже заряжают ракеты более года. И периодически их применяют. Прошлый месяц за долгое время стал рекордным...", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что после перебазирования части Черноморского флота в Новороссийск враг начал использовать "Калибры" активнее - раньше примерно один раз в месяц, а в прошлом месяце - минимум четыре раза.

Ракета Калибр / Инфографика: Главред

Ситуация в Черном и Азовском морях постоянно контролируется ВМС Украины. По словам спикера, российские корабли в Азовском море почти год не появляются из-за опасений из-за успешных действий украинских военных. Утром 6 июля в Черном море было зафиксировано два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 единиц.

Удары России по Украине - новости

Как сообщал Главред, 3 июля вражеские силы ударили БПЛА по Полтаве. В Сухопутных силах ВСУ заявили о погибших и раненых. Фиксировался пожар в здании Полтавского городского ТЦК и СП.

Кроме того, российские войска нанесли удары по Харькову БПЛА Шахед. Враг ударил по Шевченковскому, Новобаварскому и Киевскому районам. Ранены три человека. Среди них маленький ребенок, сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также: в субботу, 5 июля, в Хмельницкой области прогремели взрывы. Россияне запустили две аэробаллистические ракеты "Кинжал" в направлении города Староконстантинов.

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О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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