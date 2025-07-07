ВСУ пошли вперед на фронте: в ISW назвали направление продвижения

Украинские войска недавно продвинулись в восточной части Новоегоровки, к юго-востоку от Боровой.

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Зафиксировано новое продвижение ВСУ коллаж: Главред, фото: 66 ОМБр, 43 ОМБр

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Украинские войска недавно продвинулись в восточной части Новоегоровки

Зафиксировано продвижение оккупантов на Новопавловском направлении

Силы обороны Украины сумели добиться успеха в районе Боровой Изюмского района Харьковской области, продвинувшись вперед.

Об этом свидетельствуют свежие геолокационные данные, на которые ссылается в своем отчете Институт изучения войны (ISW).

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Уточняется, что украинские войска недавно продвинулись в восточной части Новоегоровки, к юго-востоку от Боровой.

Вместе с тем, также зафиксировано продвижение оккупантов РФ на Новопавловском направлении. Геолокационные данные показывают, что российские войска подняли флаг в Поддубном, к югу от Новопавловки. По данным министерства обороны РФ, оккупанты захватили населенный пункт.

Согласно неподтвержденным заявлениям пропагандистов, российские войска продвинулись к северо-востоку от Мирного и в его пределах.

Добавим, что по данным ISW, российские оккупанты продолжали попытки наступления практически по всем направлениям на фронте, однако зафиксированных успехов не добились.

Что говорят в Генштабе ВСУ

На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленая Роща, сообщает в Telegram Генштаб ВСУ.

/ t.me/GeneralStaffZSU

Уточняется, что на Новопавловском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожья, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

/ t.me/GeneralStaffZSU

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и восстановили позиции. Украинская армия за последние недели восстановила контроль над некоторыми участками фронта.

Напомним, ранее сообщалось об обострении на фронте в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Украины в районе нескольких населенных пунктов.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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