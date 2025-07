ВСУ пошли вперед на фронте: в ISW назвали направление продвижения

Важно:

Силы обороны Украины сумели добиться успеха в районе Боровой Изюмского района Харьковской области, продвинувшись вперед.

Об этом свидетельствуют свежие геолокационные данные, на которые ссылается в своем отчете Институт изучения войны (ISW).

Уточняется, что украинские войска недавно продвинулись в восточной части Новоегоровки, к юго-востоку от Боровой.

Вместе с тем, также зафиксировано продвижение оккупантов РФ на Новопавловском направлении. Геолокационные данные показывают, что российские войска подняли флаг в Поддубном, к югу от Новопавловки. По данным министерства обороны РФ, оккупанты захватили населенный пункт.

Согласно неподтвержденным заявлениям пропагандистов, российские войска продвинулись к северо-востоку от Мирного и в его пределах.

Добавим, что по данным ISW, российские оккупанты продолжали попытки наступления практически по всем направлениям на фронте, однако зафиксированных успехов не добились.

На Купянском направлении за сутки зафиксированы семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленая Роща, сообщает в Telegram Генштаб ВСУ.

Уточняется, что на Новопавловском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожья, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед и восстановили позиции. Украинская армия за последние недели восстановила контроль над некоторыми участками фронта.

Напомним, ранее сообщалось об обострении на фронте в Сумской области. Глава областной военной администрации сообщает об активной эвакуации населения для сохранения их жизни.

Как сообщал Главред, в Институте изучения войны заявили, что вражеские силы недавно продвинулись на севере Украины в районе нескольких населенных пунктов.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.