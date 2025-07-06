"В этом созыве точно": Гетманцев сказал, будет ли Рада раскрывать банковскую тайну

Гетманцев заявил, что в перспективе 2026 года говорить о раскрытии банковской тайны точно не стоит.

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Гетманцев сказал, будет ли Рада раскрывать банковскую тайну / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В девятом созыве ВРУ не будут голосовать за раскрытие банковской тайны

Гетманцев надеется, что действующий созыв Рады не будет работать долго

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что в девятом созыве Верховной Рады не собираются голосовать за раскрытие банковской тайны. Об этом он сообщил в подкасте "Хроники экономики".

"Мы не будем раскрывать банковскую тайну в этом созыве (Верховной Рады, - ред.) точно", - сказал нардеп. видео дня

Отвечая на вопрос, почему в декларации Минфина указано, что раскрытие банковской тайны является одним из пунктов, Гетманцев отметил, что она рассчитана на три года и он надеется, что действующий созыв Рады не будет работать так долго.

Подытоживая Гетманцев сказал, что в перспективе 2026 года говорить о раскрытии банковской тайны точно не стоит.

Ранее сообщалось, что финансовый комитет Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, который имплементирует нормы Европейского Союза для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Действие банковской тайны в Украине будет ограничено. Об этом сообщил член комитета Ярослав Железняк.

По словам депутата, речь идет о проекте закона №13233, который предусматривает создание под контролем Налоговой службы общегосударственного реестра всех банковских счетов и банковских сейфов всех физических лиц в Украине. Это означает, что банки и другие финансовые учреждения будут обязаны сообщать Государственной налоговой службе об открытии или закрытии банковских счетов, электронных кошельков и договоров на индивидуальные банковские сейфы физических лиц.

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Как сообщал Главред, после войны в Украине могут существенно повысить тарифы на коммунальные услуги до рыночной стоимости. По словам эксперта Олега Попенко, электроэнергия может подорожать на 120%, а газ - до 250%.

Также курс евро в Украине быстро вырос до 49,4-49,7 грн из-за мировых колебаний этой валюты относительно доллара. Вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов советует не спешить с покупкой евро, потому что фундаментальных причин для сильных колебаний нет.

Кроме этого, украинцы в Сумской области могут получить единовременную адресную денежную помощь по 2 тысячи гривен на эвакуированных детей в рамках программы поддержки ВПЛ на 2025-2026 годы. Выплату предоставляют одному из родителей или законным представителям за средства областного бюджета.

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О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

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