Конец банковской тайны: комитет Рады поддержал реестр всех счетов украинцев

К реестру будут иметь доступ Налоговая, правоохранители, Госфинмониторинг, НАПК и АРМА.

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В Раде сделали шаг к раскрытию всех банковских данных / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Комитет Рады поддержал создание реестра всех банковских счетов и сейфов украинцев

Банки обязаны уведомлять Налоговую об открытии/закрытии счетов видео дня

ГНС получит право раскрывать банковскую тайну

Финансовый комитет Верховной Рады Украины рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект, который имплементирует нормы Европейского Союза для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Действие банковской тайны в Украине будет ограничено. Об этом сообщил член комитета Ярослав Железняк.

По словам депутата, речь идет о проекте закона №13233, который предусматривает создание под контролем Налоговой службы общегосударственного реестра всех банковских счетов и банковских сейфов всех физических лиц в Украине. Это означает, что банки и другие финансовые учреждения будут обязаны сообщать Государственной налоговой службе об открытии или закрытии банковских счетов, электронных кошельков и договоров на индивидуальные банковские сейфы физических лиц.

Кто создает и ведет реестр

Железняк уточнил, что к этому реестру будут иметь доступ не только Налоговая служба, но и правоохранительные органы, Государственная служба финансового мониторинга, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Сейчас в законопроекте предусмотрено, что ведение этого реестра планируется передать Министерству финансов ко второму чтению документа.

Как закон повлияет на банковскую тайну

Изменениями в Закон "О банках и банковской деятельности" предусмотрено, что ГНС получает право раскрывать банковскую тайну из Реестра в определенных случаях и для перечисленных органов. Информация будет храниться в реестре минимум 5 лет с момента закрытия счета или сейфа. Срок хранения можно продлить еще на 5 лет.

"Убежден, следующий этап - подготовка к открытию банковской тайны. Что уже Минфин записал в бюджетную декларацию. О чем они прямо заявили на заседании комитета", - отметил Железняк.

По словам заместителя министра финансов Дениса Улютина, действие банковской тайны в Украине будет ограничено в любом случае. Министерство финансов ведет дискуссию с Национальным банком относительно доступа к банковской тайне.

"Относительно банковской тайны, я вам честно скажу: да, мы ведем дискуссию с Национальным банком относительно доступа к банковской тайне... И это в любом случае будет", - сказал Улютин во время обсуждения законопроекта о реестре счетов и банковских сейфов.

Если банк или другое учреждение не пришлет вовремя информацию об открытии/закрытии счета или электронного кошелька, или о сейфе, то будет штраф - 680 грн за каждый случай.

По данным Национального банка Украины, в стране насчитывается около 70 миллионов банковских счетов. Однако точных данных по количеству банковских сейфов пока нет.

Относительно норм ЕС, ранее министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) необходимо принять соответствующий закон. Он отметил, что этот законопроект является достаточно сложным, содержит ряд дискуссионных и трудных для восприятия положений.

"Я считаю, что нам надо принять факт: если мы хотим осуществлять платежи в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора", - заявил министр.

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Как сообщал Главред, после войны в Украине могут существенно повысить тарифы на коммунальные услуги до рыночной стоимости. По словам эксперта Олега Попенко, электроэнергия может подорожать на 120%, а газ - до 250%.

Также курс евро в Украине быстро вырос до 49,4-49,7 грн из-за мировых колебаний этой валюты относительно доллара. Вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов советует не спешить с покупкой евро, потому что фундаментальных причин для сильных колебаний нет.

Кроме этого, украинцы в Сумской области могут получить единовременную адресную денежную помощь по 2 тысячи гривен на эвакуированных детей в рамках программы поддержки ВПЛ на 2025-2026 годы. Выплату предоставляют одному из родителей или законным представителям за средства областного бюджета.

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О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

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