Консервация огурцов в 2025 году: какими будут цены на любимый овощ в Украине

Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают снижаться.

https://glavred.info/economics/konservaciya-ogurcov-v-2025-godu-kakimi-budut-ceny-na-lyubimyy-ovoshch-v-ukraine-10678061.html Ссылка скопирована

Какие цены на огурцы летом 2025 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Удастся ли украинцам законсервировать огурцы в этом году

Сколько стоит популярный овощ на рынках

Уже с лета украинцы готовятся к холодным месяцам, закрывая на зиму различные соленья. Хрустящие огурцы - неизменный фаворит среди домашней консервации. Сезон заготовки стартует в июле, как правило, в этот период цены на овощи падают до минимума. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина рассказал, сколько будут стоить огурцы на консервацию.

По словам эксперта, в течение последнего месяца огурцы значительно подешевели, но это были тепличные огурцы, которые обычно не консервируют.

видео дня

"На данный момент оптовая цена колеблется от 25 до 35 грн/кг. Цена почти соответствует прошлогоднему уровню. Тепличные комбинаты увеличили свое предложение на рынке", - отметил Гопка.

Что касается огурцов из открытого грунта для консервации, то, как отмечает эксперт, их предложение на украинских рынках увеличится в ближайшее время.

"Цена таких огурцов составит 30-45 грн/кг оптом, а в розничных сетях от 50 до 70 грн/кг", - спрогнозировал Гопка.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, на внутреннем рынке Украины быстро снижаются цены на голубику. Дешевеет преимущественно голубика низкого и среднего качества, в то время как цена на ягоду премиального класса остается относительно высокой.

Недавно руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в июле 2025 года, цены на овощи начнут снижаться. В частности, подешевеют помидоры огурцы, молодой картофель и лук.

А вот цены на кофе растут, "как на дрожжах". Только за последний месяц стоимость упаковки 210 граммов кофе выросла почти на 30%.

Другие экономические новости:

О персоне: Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред