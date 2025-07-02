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Консервация огурцов в 2025 году: какими будут цены на любимый овощ в Украине

Марина Фурман
2 июля 2025, 14:11
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Цены на тепличные огурцы в Украине продолжают снижаться.
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Какие цены на огурцы летом 2025 / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Удастся ли украинцам законсервировать огурцы в этом году
  • Сколько стоит популярный овощ на рынках

Уже с лета украинцы готовятся к холодным месяцам, закрывая на зиму различные соленья. Хрустящие огурцы - неизменный фаворит среди домашней консервации. Сезон заготовки стартует в июле, как правило, в этот период цены на овощи падают до минимума. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка в комментарии РБК-Украина рассказал, сколько будут стоить огурцы на консервацию.

По словам эксперта, в течение последнего месяца огурцы значительно подешевели, но это были тепличные огурцы, которые обычно не консервируют.

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"На данный момент оптовая цена колеблется от 25 до 35 грн/кг. Цена почти соответствует прошлогоднему уровню. Тепличные комбинаты увеличили свое предложение на рынке", - отметил Гопка.

Что касается огурцов из открытого грунта для консервации, то, как отмечает эксперт, их предложение на украинских рынках увеличится в ближайшее время.

"Цена таких огурцов составит 30-45 грн/кг оптом, а в розничных сетях от 50 до 70 грн/кг", - спрогнозировал Гопка.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, на внутреннем рынке Украины быстро снижаются цены на голубику. Дешевеет преимущественно голубика низкого и среднего качества, в то время как цена на ягоду премиального класса остается относительно высокой.

Недавно руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в июле 2025 года, цены на овощи начнут снижаться. В частности, подешевеют помидоры огурцы, молодой картофель и лук.

А вот цены на кофе растут, "как на дрожжах". Только за последний месяц стоимость упаковки 210 граммов кофе выросла почти на 30%.

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О персоне: Максим Гопка

Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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