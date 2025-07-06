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Юрий Никитин показал свою 94-летнюю маму-именинницу

Анна Подгорная
6 июля 2025, 23:43
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Никитин вспомнил его трогательный договор с Людмилой Андреевной
Юрий Никитин
Юрий Никитин семья - как выглядит 94-летняя мама продюсера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriynikitin

Кратко:

  • Маме Юрия Никитина исполнилось 94 года
  • Он показал, как сегодня выглядит именинница

Украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин поздравил свою маму с Днем рождения - в социальных сетях опубликовал серию фото с ней. Людмиле Андреевне на днях исполнилось 94 года.

"Мама, дорогая, с днем рождения! Будь счастлива и здорова! Дай Бог к твоим 94 добавить еще хотя бы 7 лет, как мы с тобой договорились. Спасибо тебе за жизнь, это бесценно. Береги себя. Люблю", - написал шоумен.

видео дня

В комментариях подписчики Никитина отмечают его удивительное сходство с мамой, а также желают Людмиле Андреевне еще долгих лет жизни в счастье и здоровье. Забота продюсера о маме растрогала многих.

мама Юрия Никитина
Юрий Никитин семья - как выглядит 94-летняя мама продюсера / instagram.com/yuriynikitin
мама Юрия Никитина
Юрий Никитин семья - как выглядит 94-летняя мама продюсера / instagram.com/yuriynikitin
мама Юрия Никитина
Юрий Никитин семья - как выглядит 94-летняя мама продюсера / instagram.com/yuriynikitin

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О персоне: Юрий Никитин

Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

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