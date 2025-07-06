Юрий Никитин показал свою 94-летнюю маму-именинницу

Никитин вспомнил его трогательный договор с Людмилой Андреевной

https://glavred.info/starnews/yuriy-nikitin-pokazal-svoyu-94-letnyuyu-mamu-imeninnicu-10679231.html Ссылка скопирована

Юрий Никитин семья - как выглядит 94-летняя мама продюсера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuriynikitin

Кратко:

Маме Юрия Никитина исполнилось 94 года

Он показал, как сегодня выглядит именинница

Украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин поздравил свою маму с Днем рождения - в социальных сетях опубликовал серию фото с ней. Людмиле Андреевне на днях исполнилось 94 года.

"Мама, дорогая, с днем рождения! Будь счастлива и здорова! Дай Бог к твоим 94 добавить еще хотя бы 7 лет, как мы с тобой договорились. Спасибо тебе за жизнь, это бесценно. Береги себя. Люблю", - написал шоумен.

видео дня

В комментариях подписчики Никитина отмечают его удивительное сходство с мамой, а также желают Людмиле Андреевне еще долгих лет жизни в счастье и здоровье. Забота продюсера о маме растрогала многих.

Юрий Никитин семья - как выглядит 94-летняя мама продюсера / instagram.com/yuriynikitin

Юрий Никитин семья - как выглядит 94-летняя мама продюсера / instagram.com/yuriynikitin

Юрий Никитин семья - как выглядит 94-летняя мама продюсера / instagram.com/yuriynikitin

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Надя Дорофеева оказалась в постели с бывшим. Речь идет о ее коллеге по дуэту Время и Стекло Алексее Позитиве Завгороднем, который "преследовал" звезду.

Также беглец Влад Яма нахамил украинке. Шоумен не сдержался, когда в ответ на его выступление в США ему напомнили о том, что возвращаться в родную страну он не торопится.

Читайте также:

О персоне: Юрий Никитин Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред