Как сейчас выглядит младшая дочь Никитина и Горбачевой - 10-летняя Серафима

Уже сейчас Серафима Никитина проявляет себя как активная творческая единица.

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Серафима Никитина сейчас - как выглядит дочь Никитина от Горбачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga

Кратко:

Серафима - младшая дочь Ольги Горбачевой и Юрия Никитина

Девочка похожа на родителей и внешне, и тягой к творчеству

Украинская певица и аффирматор Ольга Горбачева воспитывает от продюсера Юрия Никитина двоих дочерей - 19-летнюю Полину и 10-летнюю Серафиму. Старшая дочь связала свою жизнь с музыкой, а теперь и в младшей пробивается творческая жилка.

Серафима уже стремится показать себя и свои танцы всему миру. Правда, родители пока ограничивают ее в этом - в качестве альтернативы Ольга делится контентом с творчеством девочки в своем блоге в Instagram.

Так на ее странице появилось видео, где 10-летняя Серафима зажигательно пляшет. Комментаторы отмечают, что девочка сильно выросла за последнее время, и ее внешность начинает меняться.

"Контент, который вам не нужен. Ради компромисса в доме, полном будущих и прошлых звезд. Просьба иметь собственный аккаунт временно отложена благодаря тому, что вы смотрите и лайкаете этот пост. Святые люди. Дай вам Бог здоровья. И танцев. Чаще", - подписала ролик жена Юрия Никитина.

Смотрите видео, как сейчас выглядит Серафима Никитина:

Юрий Никитин и Ольга Горбачева начали отношения в 1998 году. В 2007-ом, через год после рождения первенца, дочери Полины, пара поженилась, но развелась уже два года спустя. В 2009 году Горбачева и Никитин воссоединились, а через семь лет повторно оформили брак, в котором и живут до сих пор. Вторая дочь, Серафима, появилась на свет в 2014 году.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева с дочерями / instagram.com/gorbachovaolga

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Кто такой Юрий Никитин? Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

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