Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Как сейчас выглядит младшая дочь Никитина и Горбачевой - 10-летняя Серафима

Анна Подгорная
16 апреля 2025, 23:05
210
Уже сейчас Серафима Никитина проявляет себя как активная творческая единица.
Юрий Никитин, Ольга Горбачева с дочерью
Серафима Никитина сейчас - как выглядит дочь Никитина от Горбачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga

Кратко:

  • Серафима - младшая дочь Ольги Горбачевой и Юрия Никитина
  • Девочка похожа на родителей и внешне, и тягой к творчеству

Украинская певица и аффирматор Ольга Горбачева воспитывает от продюсера Юрия Никитина двоих дочерей - 19-летнюю Полину и 10-летнюю Серафиму. Старшая дочь связала свою жизнь с музыкой, а теперь и в младшей пробивается творческая жилка.

Серафима уже стремится показать себя и свои танцы всему миру. Правда, родители пока ограничивают ее в этом - в качестве альтернативы Ольга делится контентом с творчеством девочки в своем блоге в Instagram.

Так на ее странице появилось видео, где 10-летняя Серафима зажигательно пляшет. Комментаторы отмечают, что девочка сильно выросла за последнее время, и ее внешность начинает меняться.

"Контент, который вам не нужен. Ради компромисса в доме, полном будущих и прошлых звезд. Просьба иметь собственный аккаунт временно отложена благодаря тому, что вы смотрите и лайкаете этот пост. Святые люди. Дай вам Бог здоровья. И танцев. Чаще", - подписала ролик жена Юрия Никитина.

Смотрите видео, как сейчас выглядит Серафима Никитина:

Юрий Никитин и Ольга Горбачева начали отношения в 1998 году. В 2007-ом, через год после рождения первенца, дочери Полины, пара поженилась, но развелась уже два года спустя. В 2009 году Горбачева и Никитин воссоединились, а через семь лет повторно оформили брак, в котором и живут до сих пор. Вторая дочь, Серафима, появилась на свет в 2014 году.

Юрий Никитин и Ольга Горбачева с дочерями
Юрий Никитин и Ольга Горбачева с дочерями / instagram.com/gorbachovaolga

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный украинский певец Панас Буйный возвращается на сцену. После длительного перерыва артист анонсировал выход новой песни.

Также украинская певица Ирина Билык сделала заявление о личной жизни после того, как в начале апреля получила предложение руки и сердца от старого приятеля.

Читайте также:

Кто такой Юрий Никитин?

Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Ольга Горбачева Юрий Никитин новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

00:56Украина
Разведка дала наводку: в ВСУ раскрыли детали удара по бригаде ракетчиков РФ

Разведка дала наводку: в ВСУ раскрыли детали удара по бригаде ракетчиков РФ

23:50Украина
"Не оставим в покое эту сволочь": Зеленский пообещал ответ за удар РФ по Сумам

"Не оставим в покое эту сволочь": Зеленский пообещал ответ за удар РФ по Сумам

22:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицы

Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицы

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Последние новости

00:56

Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

16 апреля, среда
23:50

Разведка дала наводку: в ВСУ раскрыли детали удара по бригаде ракетчиков РФ

23:21

Кейт Миддлтон рассказала, в чем находила утешение во время болезни ракомВидео

23:05

Как сейчас выглядит младшая дочь Никитина и Горбачевой - 10-летняя СерафимаВидео

22:55

"Не оставим в покое эту сволочь": Зеленский пообещал ответ за удар РФ по Сумам

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
22:35

На Днепр летит "рой" беспилотников: гремят сильные взрывыВидео

22:11

"В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ

21:59

Трамп отказал Украине и угроза удара РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:58

Умер звезда российских криминальных сериалов

Реклама
21:46

Вашингтон выводит бригады из Европы: прогноз сокращения контингента СШАВидео

21:40

Косы больше нет: Юлия Тимошенко резко перекрасилась и сменила прическуВидео

21:20

Документ могут подписать в ближайшие часы: подробности переговоров по соглашению о недрах

21:15

"Какого черта Илон там делает": Трамп сорвал брифинг Пентагона из-за участия Маска

21:03

Пара нашла собаку с запиской: то, что там было написано, трогает до слез

20:24

Угроза на границе: РФ перебрасывает штурмовиков на два направления

20:23

Как понять, что вы не нравитесь человеку: 7 сигналов тела, которые стоит знать

19:55

Подожгли авто военных в Киеве: в столице раскрыли исполнителей приказа из сети

19:52

Как навсегда вывести голубей из сада: какие цвета они ненавидят больше всего

19:47

Ольга Сумская после спектакля попала под обстрел - детали

19:41

В МИД жестко ответили на угрозы Орбана блокировать вступление Украины в ЕС

Реклама
19:39

Работают как часы: ТОП-10 б/у автомобилей до $8000, которые служат годами

19:37

Украину накрывает настоящая жара: где потеплеет до +26

19:11

Совсем не из-за восхода солнца: почему на самом деле кричат петухи по утрам

19:10

Штормит дедушку: почему Трампу давить на Украину уже бесполезно?мнение

19:00

Военное положение в Украине могут отменить раньше: в Раде назвали условие

18:59

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

18:34

У него даже не было оружия: россияне жестоко убили украинского пленного

18:33

Масштабный удар по Украине на Пасху: в МИД рассказали, чего ждать украинцам

18:30

Как вас могут обмануть на СТО: ТОП-5 самых распространенных уловок механиков

18:29

Трамп отказывается продавать Украине ЗРК Patriot на $50 млрд из денег ЕС – Bild

18:22

Фехтовальщица объяснила, почему не жмет руки с представителями РФ: подробности

18:21

В МИД ответили на заявление Уиткоффа о "пяти территориях": позиция неизменна

18:10

Леся Никитюк спровоцировала слухи про тайный брак с женихом-военным

18:06

Знают лишь единицы: эксперты дали точный ответ, как часто надо стирать пижаму

17:44

Чистый четверг 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

17:36

Пленные военные из Китая: в МИД сделали заявление об их дальнейшем будущем

16:59

Российские элиты активно получают паспорта Сербии - СМИ

16:57

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури

16:50

"Это классическая российская пропаганда": Дуда раскрыл суть заявлений Кремля

16:49

Европа может нанести по Москве превентивный удар, но есть нюанс - Свитан

Реклама
16:32

Регионы в обмен на мир: о чем договорились Путин и Уиткофф и чего ждать Украине

16:23

Не щиплет глаза и не содержит синтетики: как приготовить шампунь для собаки дома

16:04

Цена подскочила в два раза: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

15:54

Одна из стран ЕС на грани отмены поддержки украинских беженцев - СМИ

15:45

Можно ли носить красную нить на руке: священник дал четкий ответ

15:45

РФ атакует Украину "Шахедами" с отравляющими веществами: в ЦПД раскрыли детали

15:40

Работали "по знакомству": БЭБ разоблачило группу фальшивомонетчиков

15:22

Цена упадет до 50 гривен: эксперт сказал, когда существенно подешевеют яйца

15:20

Перемирие подходит к концу: в ISW заявили, что РФ может усилить удары по Украине

14:55

РФ просит США продать ей самолеты Boeing за замороженные активы – СМИ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьМожно ли брать детей на кладбищеКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять