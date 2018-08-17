Синоптик объяснила, почему в Киеве появляется смог

В Киеве смог появляется, когда продукты сгорания поднимаясь в воздух и "зависают" в нем, объяснила синоптик / facebook.com/Kolomiiets Dmytro

Синоптик Наталья Диденко объяснила, что в Киеве летом и не только смог появляется в то время, когда город находится в зоне антициклона, поскольку тогда продукты сгорания поднимаясь в воздух и "зависают" в нем.

Смог является бичом больших городов, рассказала эксперт во время чата на "Главреде".

"Для лета часты антициклоны — зоны высокого атмосферного давления. Это очень масштабное образование, которое зависает над большой территорией (например, над почти всей территорией Украины)", — отметила она.

По словам собеседницы, "в это время обычно очень слабый ветер или даже штиль, поэтому все продукты сгорания, которые производит город, поднимаясь в воздух, "зависают" в нем.

"Сколько ни призывают синоптики и соответствующие службы, чтобы при высоких температурах воздуха не жгли мусор, листья, не провоцировали пожары окурками, но все равно люди это делают и вносят свою негативную лепту в создание такого смога", — добавила синоптик.

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.