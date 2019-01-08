Идет "холодяка": синоптик рассказала, где в Украине термометры "гухнут" до -20 градусов

Потепление в Украину придет 10 января.
Все области Украины в среду, 9 января, охватит воздушная масса арктического происхождения, что обусловит холодную погоду, ночью местами ожидается до -20 градусов.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко, ближайшей ночью столбики термометров "гухнут вниз" до -8...-14 градусов.
"На севере, западе и в центре до -12...-16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.
Завтра днем также не мед: -5...-11 градусов. Однако на западе местами ослабнет холод до -3...-6 градусов. В южной части днем ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла", - рассказала она в Facebook.
Диденко также спрогнозировала, что в среду в Украине пройдет на западе и востоке Украины.
В Киеве ближайшей ночью -9...-13 градусов, завтра днем -8...-10 градусов. На дорогах гололедица. Без существенных осадков.
Диденко добавила, что потепление в Украину придет 10 января, однако уже 11 января почти во всех регионах снова похолодает.
Напомним, ранее народный синоптик рассказал о погоде в январе.