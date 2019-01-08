Идет "холодяка": синоптик рассказала, где в Украине термометры "гухнут" до -20 градусов

Украинцам обещают морозы / vlasti.net

Все области Украины в среду, 9 января, охватит воздушная масса арктического происхождения, что обусловит холодную погоду, ночью местами ожидается до -20 градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, ближайшей ночью столбики термометров "гухнут вниз" до -8...-14 градусов.

"На севере, западе и в центре до -12...-16 градусов, местами вероятно до -20 градусов.

Завтра днем также не мед: -5...-11 градусов. Однако на западе местами ослабнет холод до -3...-6 градусов. В южной части днем ожидается от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла", - рассказала она в Facebook.

/ Фейсбук Н.Диденко

Диденко также спрогнозировала, что в среду в Украине пройдет на западе и востоке Украины.

В Киеве ближайшей ночью -9...-13 градусов, завтра днем -8...-10 градусов. На дорогах гололедица. Без существенных осадков.

Диденко добавила, что потепление в Украину придет 10 января, однако уже 11 января почти во всех регионах снова похолодает.

Напомним, ранее народный синоптик рассказал о погоде в январе.