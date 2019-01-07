Синоптики рассказали, какие области Украины ждет снег и температура до -17 градусов

В Украине прогнозируют усиление морозов / dpchas.com.ua

В Украине во вторник, 8 января, местами ожидается небольшой снег, температура опустится до -17 градусов.

На западе страны прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, вечером, кроме Хмельницкой и Черновицкой областей, небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -9...-17, днем -1...-8.

В северных регионах облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -10...-17, днем -4...-11.

В центре Украины прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -9...-16, днем -4...-11, передает Укргидрометцентр.

При этом в восточных областях облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -7...-15, днем -1...-6.

Кроме того, на юге страны облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -7...-13, днем -1...-7.

В Киеве облачно без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -11...-13, днем -7...-9.

Напомним, ранее народный синоптик рассказал о погоде в январе.