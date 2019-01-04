От лютых морозов до оттепели: народный синоптик рассказал о погоде в январе

В Украине прогнозируют морозы до -20 градусов / dpchas.com.ua

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в январе в Украине будут температурные "качели".

Он отметил, что первый месяц года начался с оттепели и небольшого снега: "Но уже с рождественских праздников температура снизится до 4…7 градусов мороза, и так будет держаться аж по 15 января", - рассказал он Обозревателю.

Горбань подчеркнул, что погода в Украине изменится после Рождества. Народный синоптик прогнозирует, что с 12 по 16 января придут сильные снегопады, ожидается похолодание до -20 градусов.

"Резкое понижение температуры будет с 13-15 января и постепенно дойдет до 15-20 градусов мороза, которые будут держаться до конца месяца. 28-29 января будет небольшая оттепель, а в последующие дни мороз - до 7 градусов со снегом", - добавил Горбань.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за мощного циклона в Украине объявили штормовое предупреждение.