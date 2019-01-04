Метели и сильный ветер: из-за мощного циклона в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение / sai.gov.ua

В Украине 4 и 5 января ожидается ухудшение погодных условий в связи с перемещением активного циклона.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, осложнение погодных условий 4-5 января соответствует I уровню опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, усложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли.

При этом в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий.

Днем 4 января будет выпадать значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров; в течение ночи 5 января ослабление, днем 5 января прекращение осадков.

В целом 4 января на дорогах страны гололедица, в Одесской и Николаевской областях порывы ветра 15-20 м/с.

По данным Укргидрометцентра, в ночь на 5 января ожидается ослабление, а днем 5 января прекращение осадков.

На дорогах Украины ожидается гололедица.

Напомним, ранее синоптик рассказала о погоде в Украине на Сочельник и Рождество.