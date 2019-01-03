В Украине собрались перекрыть дороги накануне Рождества: где и почему

Из-за снегопада в Украине собрались перекрыть дороги / 1zoom.ru

В ближайшие дни из-за перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий.

В связи с этим в этих регионах могут быть перекрыты дороги 4 и 5 января.

"Хочу обратиться к руководителям областей не бояться принимать радикальные решения по перекрытию движения на основных коридорах в областях... Уделять особое внимание дорогам местного значения", — заявил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак.

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"Впереди рождественские праздники, поэтому не стоит переоценивать свои возможности и возможности своих транспортных средств и проводить в итоге Рождество где-то в сугробе, а не в семейном кругу", — призвал глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в Facebook.

В период снегопада, 4 января, центральный штаб будет работать с 7:00. Патрулировать дороги круглосуточно будут почти 1600 полицейских, в том числе 398 — дороги государственного значения.

Тем, кто застрял на трассе и нуждается в помощи, советуют набирать 101 или 102.

Напомним, в конце декабря на трассе Полтава – Киев затор из-за непогоды достигал 11 километров. Было ограничено движение для пассажирского и грузового транспорта на четырех участках в Кировоградской и Черкасской областях. Помимо Полтавщины непростой также была ситуация и на Харьковщине, Сумщине.

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