"Холодней всего в Европе": синоптик рассказала о погоде в Украине на Сочельник и Рождество

Какой будет погода в Украине на Рождество / Соцсети

Украинцам посоветовали доставать с полок свои самые теплые вещи, ведь Сочельник и православное Рождество в Украине обещают принести с собой едва ли не самые крепкие морозы в Европе.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook. По данным, погода в Украине 6 и 7 января обещает морозы до -8-11 градусов.

Эксперт уточнила, что похолодание придет в Украину уже с 3 января.

Погода в Украине 3 января

Читайте такжеГотовьтесь к аномалиям: синоптики дали прогноз погоды на январь 2019 в УкраинеПогода в Украине 3 января будет морозной: уже ближайшей ночью ожидается от 0 градусов до -6 градусов. Днем термометры покажут от -1 градуса до -6 градусов.

Теплее будет на востоке и на юге страны: от -1 градуса до +3 градусов. В Крыму обещают до +5 градусов.

Также Диденко прогнозирует осадки на большинстве территорий и усиление гололедицы. По ее данным, этой ночью снег выпадет везде, кроме юга страны. Днем 3 января ожидается снег на западе, в северных районах Черниговского и Сумского регионов, а также в Луганской области. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Погода в Киеве 3 января

Погода в Киеве 3 января обещает ночной снег. А вот днем в четверг осадки прекратятся, но будет прохладно –до -1-3 градусов.

Погода в Украине 3 января: карта

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили о серьезном похолодании в Киеве. В столице в субботу ожидается снег, отметили синоптики.

Также спрогнозирована средняя температура в Украине в январе-2019. В захваченном РФ Крыму в январе может быть до +3 градусов, отметили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.