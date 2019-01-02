В Укргидрометцентре сообщили о серьезном похолодании в Киеве

В Киеве 5 января серьезно похолодает, сообщили в Укргидрометцентре / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу, 5 января, днем минимальная температура составит -7 градусов (2 числа днем и ночью ожидалось около нуля).

В субботу днем и ночью прогнозируется снег, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 5 января в городе дневная температура составит -5…-7 градусов, а ночная — -8…-10.

Во вторник вечером, 1 января, синоптик Наталья Диденко в Facebook написала, что атмосферный фронт скандинавского циклона уже находится над территорией Украины.

"Идет мокрый снег на западе, севере, в западных областях — с дождем, усиливается ветер. Перемещается атмосферный фронт в восточном направлении…", — отметила эксперт.

В Киеве 5 января серьезно похолодает, сообщили в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что 2 января в Украине изменится погода — циклон с атмосферными фронтами принесет снег и мокрый снег. В Киеве ожидается периодический мокрый снег и снег, порывистый ветер, возможны метели, гололедица.

Справка. Циклон — это вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью.