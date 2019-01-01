"Голова ведет себя странно": синоптик предупредила, что в Украину принесет циклон

1 января 2019, 16:23

В Киеве в среду будет снег, отметили в Укргидрометцентре.

Синоптик предупредила, что в Украину циклон с атмосферными фронтами принесет снег и мокрый снег
В Украину циклон с атмосферными фронтами принесет снег и мокрый снег, предупредила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в среду, 2 января, в Украине изменится погода — циклон с атмосферными фронтами принесет снег и мокрый снег.

Во вторник, 1 января, голова ведет себя странно вовсе не из-за последствий новогодней ночи, а из-за будущего осложнения синоптической ситуации, написала эксперт в Facebook.

По данным эксперта, в среду в нашей стране температура воздуха будет колебаться около нуля градусов, на северо-востоке и востоке ожидается -2…-5.

"Циклон с атмосферными фронтами принесет снег и мокрый снег, в западных областях — мокрый снег с дождем. Усилится ветер до штормовых значений. А, следовательно, ожидаются метели", — отметила Диденко.

Синоптик добавила, что на юге не ожидаются серьезные осадки, а на востоке снег появится только в конце суток 2 января. "В Киеве завтра периодический мокрый снег и снег, порывистый ветер, возможны метели, гололедица и около нуля", — подчеркнула она.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что в среду в столице днем и ночью температура составит -1…+1 градус. Ночью прогнозируется снег, а днем — мокрый снег. Ветер в городе ожидается юго-западный, 7-12 м/с.

Синоптик предупредила, что в Украину циклон с атмосферными фронтами принесет снег и мокрый снег
В Украину циклон с атмосферными фронтами принесет снег и мокрый снег, предупредила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко сообщила, что 28 декабря от Украины отцепится циклон Tete, однако территорию страны накроет новый циклон — Uta и "принесет в ведре своего атмосферного фронта дожди и мокрый снег".  

Справка. Циклон — это вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью. 

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Киев Украина погода Укргидрометцентр Наталья Диденко
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