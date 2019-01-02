Спрогнозирована средняя температура в Украине в январе-2019

зима. мороз / Facebook.com

В Украинской гидрометцентре сообщили, что в Украине в январе 2019 года средняя месячная температура ожидается 0…-4 градуса.

В захваченном Россией Крыму средняя температура в январе составит до +3 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в нашей стране месячное количество осадков прогнозируется в пределах средних многолетних значений — 27-55 миллиметров (на Закарпатье — 64-81 мм, в горах Крыма — до 124 мм).

"Средняя месячная температура прогнозируется 0-4 градуса мороза, в Крыму — до 3 градусов тепла, что 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений", — отмечается в сообщении.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу, 5 января, днем минимальная температура составит -7 градусов (2 числа днем и ночью ожидалось около нуля), будет снег.