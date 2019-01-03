Украина попадет под циклон: где, когда и как ухудшится погода в стране

Непогода. Иллюстративное фото / УНИАН

В ближайшие дни из-за перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ГСЧС со ссылкой на данные "Укргидрометцентра".

В четверг, 3 января, на дорогах Украины (кроме Юга) -гололедица. В западных областях страны порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Днем 4 января - снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 метров в секунду (местами в Приазовье - 25 метров в секунду), метели, в отдельных районах страны налипание мокрого снега, гололед с приростом снежного покрова на 15-20 сантиметров. В ночь с пятницы на субботу, с 4 на 5 января, ожидается ослабление, а позднее днем ​​- прекращение осадков.

"Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнению работы коммунальных служб и строительной отрасли", - заявили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось о том, что синоптик предупредила об усилении морозов в Украине.