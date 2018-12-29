Синоптик предупредила об усилении морозов в Украине

На востоке нашей страны 2 января местами температура может быть ниже 8 градусов мороза, отметили в Укргидрометцентре.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине в начале 2019 года — в четверг, 3 января, усилятся морозы.
На большей части территории нашей страны 2 января станет больше осадков, написала эксперт на своей странице в Facebook.
"2 января в Украине, кроме южной части, станет больше осадков и усилится ветер. 3 января усилятся морозы", — отметила Диденко.
На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что ночью 2 января на западе нашей страны минимальная температура составит -2 градуса, в центре — -5, а на востоке местами может быть ниже отметки в -8 градусов.
Ранее Наталья Диденко сообщила, что 28 декабря от Украины отцепится циклон Tete, однако территорию страны накроет новый циклон — Uta и "принесет в ведре своего атмосферного фронта дожди и мокрый снег".