Синоптик предупредила об усилении морозов в Украине

В Украине 3 января усилятся морозы, предупредила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине в начале 2019 года — в четверг, 3 января, усилятся морозы.

На большей части территории нашей страны 2 января станет больше осадков, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"2 января в Украине, кроме южной части, станет больше осадков и усилится ветер. 3 января усилятся морозы", — отметила Диденко.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что ночью 2 января на западе нашей страны минимальная температура составит -2 градуса, в центре — -5, а на востоке местами может быть ниже отметки в -8 градусов.

В Украине 3 января усилятся морозы, предупредила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко сообщила, что 28 декабря от Украины отцепится циклон Tete, однако территорию страны накроет новый циклон — Uta и "принесет в ведре своего атмосферного фронта дожди и мокрый снег".