Температурные качели: синоптики рассказали о погоде на католическое Рождество

Украинцам обещают мокрый снег / Reuters

По сообщению синоптиков, в воскресенье, 23 декабря, в Украине будет небольшой мокрый снег и дождь, местами порывы ветра до 15-20 м/с.

При этом температура воздуха составит от 1° мороза до 4° тепла, днем на юге 3-8° тепла.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, 24-25 декабря в Украине также будет облачно, небольшой снег, на западе и юге страны с дождем.

24 декабря в западных областях, 25 декабря в восточной части умеренные осадки, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 24 декабря/ meteo.gov.ua

Температура ночью и днем 24 мая в западных, южных и восточных областях от 2° мороза до 3° тепла; на остальной территории 25 декабря по всей Украине 1-6° мороза (ночью 25 декабря на севере Левобережья 4-9° мороза).

Прогноз погоды на 25 декабря/ meteo.gov.ua

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине перед Новым годом — с 28 по 31 декабря — будет хороший снег, температура составит 4-6 градусов мороза.